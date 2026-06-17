Болельщик принес российский флаг на матч ЧМ-2026: «А какие могут быть проблемы?»

Во время трансляции матча первого тура группового этапа ЧМ-2026 между Францией и Сенегалом на трибунах заметили российский триколор.

Флаг на стадион «МетЛайф» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси) принес болельщик из России Виталий.

– Расскажите, как вы попали сюда, тяжело было?

– Всегда тяжело попадать на подобные матчи. Но нет таких препятствий, которые нельзя пройти (улыбается). Всe постижимо.

– Билет приобрели через перекупщиков или повезло выиграть?

– Повезло выиграть. Я хотел [попасть на Сенегал], люблю просто болельщиков Сенегала, команду Сенегала, людей.

Садио Мане – великолепный игрок и прекрасный человек. Много делает для своей страны, народа.

Сенегал – фестивальная команда, поэтому, конечно, интересно. Болел сегодня за Сенегал.

– Не было ли проблем, чтобы пронести российский флаг? Никто из стюардов не был против?

– А какие могут быть проблемы? Много кто фотографировался, всe здорово, всe очень дружелюбно.