Реакция «Локомотива» на свадьбу Батракова и Подшибякиной

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала пост по случаю бракосочетания Алексея Батракова и Ирины Подшибякиной.

«Лeша + Ира = СЕМЬЯ. От души поздравляем ребят с прекрасным событием! Безграничной любви, гармонии и счастья!» – говорится в публикации железнодорожников.