Реакция «Локомотива» на свадьбу Батракова и Подшибякиной

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала пост по случаю бракосочетания Алексея Батракова и Ирины Подшибякиной.
«Лeша + Ира = СЕМЬЯ. От души поздравляем ребят с прекрасным событием! Безграничной любви, гармонии и счастья!» – говорится в публикации железнодорожников.
- Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно в прошлом году.
- Они вместе отдыхали в Барселоне и ОАЭ.
- Батракову 21 год – он младше избранницы на 10 лет. По словам Ирины, разница в возрасте не смущает ни пару, ни близких людей.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»