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Реакция «Локомотива» на свадьбу Батракова и Подшибякиной

16 июня, 20:20
6

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала пост по случаю бракосочетания Алексея Батракова и Ирины Подшибякиной.

«Лeша + Ира = СЕМЬЯ. От души поздравляем ребят с прекрасным событием! Безграничной любви, гармонии и счастья!» – говорится в публикации железнодорожников.

  • Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно в прошлом году.
  • Они вместе отдыхали в Барселоне и ОАЭ.
  • Батракову 21 год – он младше избранницы на 10 лет. По словам Ирины, разница в возрасте не смущает ни пару, ни близких людей.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (6)
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Semenycch
1781631399
Зачем это молодому парню? Она старше его почти на 10 лет! Её коридоры наверняка посещали множество посетителей и посетят ещё! А что получит молодой и судя по всему обманутый парень?
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nik55
1781632384
взял для опыта ?
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BarStep
1781634925
Молодой ещщё😀 Не знает как пообещать и не жениться😂 Гы
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