Экс-тренер сборной России выступил против возвращения Шварца в «Динамо»

Александр Бородюк оценил решение «Динамо» во второй раз назначить Сандро Шварца на пост главного тренера.

«Я за то, чтобы к нам приезжали топ-иностранцы, которые что-то выигрывали. Например, как Спаллетти, который брал трофеи с «Наполи». У таких тренеров есть чему поучиться.

А у нас приглашают многих тренеров просто из-за того, что он – иностранец. У него ничего нет как в футбольном плане, так и в тренерском. Поэтому я не одобряю возвращение Шварца в «Динамо».

Я за то, чтобы доверяли больше российским тренерам и давали шанс нашим специалистам. А у нас, наоборот, идeт акцент на иностранцев.

Посмотрите, сколько тренеров к нам приезжали, которые не играли в футбол и как специалисты ничего не выигрывали. К таким я отношусь отрицательно.

Многие футболисты говорят в прессе, что у Шварца был буллинг и проблемы с лицензией. А что сейчас изменилось? Лучше бы обращали внимание на то, какую зарплату получают детские тренеры и ветераны, которые всю свою жизнь и здоровье отдали клубу.

В своe время уехал Ивич и поблагодарил «Краснодар». Какие к нему вопросы? Захочет – вернeтся. А есть другие иностранцы, как Тедеско. Он уехал и наговорил много негативных слов. Не вижу смысла возвращать именно таких тренеров», – сказал Бородюк.