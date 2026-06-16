Экс-тренер сборной России выступил против возвращения Шварца в «Динамо»

Александр Бородюк оценил решение «Динамо» во второй раз назначить Сандро Шварца на пост главного тренера.
«Я за то, чтобы к нам приезжали топ-иностранцы, которые что-то выигрывали. Например, как Спаллетти, который брал трофеи с «Наполи». У таких тренеров есть чему поучиться.
А у нас приглашают многих тренеров просто из-за того, что он – иностранец. У него ничего нет как в футбольном плане, так и в тренерском. Поэтому я не одобряю возвращение Шварца в «Динамо».
Я за то, чтобы доверяли больше российским тренерам и давали шанс нашим специалистам. А у нас, наоборот, идeт акцент на иностранцев.
Посмотрите, сколько тренеров к нам приезжали, которые не играли в футбол и как специалисты ничего не выигрывали. К таким я отношусь отрицательно.
Многие футболисты говорят в прессе, что у Шварца был буллинг и проблемы с лицензией. А что сейчас изменилось? Лучше бы обращали внимание на то, какую зарплату получают детские тренеры и ветераны, которые всю свою жизнь и здоровье отдали клубу.
В своe время уехал Ивич и поблагодарил «Краснодар». Какие к нему вопросы? Захочет – вернeтся. А есть другие иностранцы, как Тедеско. Он уехал и наговорил много негативных слов. Не вижу смысла возвращать именно таких тренеров», – сказал Бородюк.
- Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Он уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Немцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
- «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.