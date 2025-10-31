Бородюк: «Динамо» – величайший клуб, Карпин должен понимать, куда пришел»

Бывший нападающий «Динамо» Александр Бородюк высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера команды.

– Много лет своей карьеры вы провели в «Динамо». Как вам кажется, что ждeт команду при Карпине?

– Сложно ответить на этот вопрос, но я с уверенностью могу сказать, что «Динамо» – это величайший клуб, о котором знают во всем мире. С большим уважением отношусь к этой команде, так как я состоялся в ней как профессиональный футболист. Всегда буду поддерживать и переживать за «Динамо», так как этот клуб сделал многое для меня. Я никогда не забываю о своих бывших командах.

Карпин должен понимать, в какой клуб пришeл работать. У него очень много работы в национальной сборной, так что необходимо грамотно совмещать две деятельности. В клубе необходимо находиться ежедневно. Думаю, что это решение на данный момент не дает того результата, который необходим «Динамо». Команда должна бороться за чемпионство, и я надеюсь, что она вернeтся на лидирующие позиции.

– Карпин – сильный тренер?

– Я не работал с ним, так что не могу сказать наверняка. Я лишь могу пожелать Карпину больших успехов в тренерской профессии.