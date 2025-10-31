Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бородюк: «Динамо» – величайший клуб, Карпин должен понимать, куда пришел»

Бородюк: «Динамо» – величайший клуб, Карпин должен понимать, куда пришел»

Сегодня, 08:30
12

Бывший нападающий «Динамо» Александр Бородюк высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера команды.

– Много лет своей карьеры вы провели в «Динамо». Как вам кажется, что ждeт команду при Карпине?

– Сложно ответить на этот вопрос, но я с уверенностью могу сказать, что «Динамо» – это величайший клуб, о котором знают во всем мире. С большим уважением отношусь к этой команде, так как я состоялся в ней как профессиональный футболист. Всегда буду поддерживать и переживать за «Динамо», так как этот клуб сделал многое для меня. Я никогда не забываю о своих бывших командах.

Карпин должен понимать, в какой клуб пришeл работать. У него очень много работы в национальной сборной, так что необходимо грамотно совмещать две деятельности. В клубе необходимо находиться ежедневно. Думаю, что это решение на данный момент не дает того результата, который необходим «Динамо». Команда должна бороться за чемпионство, и я надеюсь, что она вернeтся на лидирующие позиции.

– Карпин – сильный тренер?

– Я не работал с ним, так что не могу сказать наверняка. Я лишь могу пожелать Карпину больших успехов в тренерской профессии.

  • Карпин возглавил «Динамо» в июне.
  • Команда занимает 8-е место в РПЛ с 16 очками после 13 туров.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Бородюк Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1761888992
Величайший клуб должен думать кого приглашать. Тренера или маклера.
Ответить
ilich55
1761889977
"Карпин должен понимать, в какой клуб пришeл работать"!? А пудель слушает, да ест. Ему всё равно где бабло рубить.
Ответить
...уефан
1761893463
..."величайший клуб", "Карпин должен", "команда должна", "тяв-тяв-тяв" и "бла-бла-бла"...
Ответить
499920-посухов-yandex
1761900242
Интересная ситуация. Не исключаю, что Карпин будет уволен как ... но останется главным в сборной. Не справился в клубе, но справится в сборной? Или я что то не разумею?
Ответить
cska1948
1761900376
Неужели не понятно, что Карпин пришёл в Динамо за второй зарплатой, а не за званием чемпиона России по футболу.
Ответить
Цугундeр
1761901086
)) Пхххааа! Выл.у.пился ниоткуда..) Просидел в сборной с псевдоумной рожей при всех "Великих Коучах" помощником. Такие надежды возлагались. Вылез, .ля.,на бутылку заработать.(((
Ответить
Феликс Михайлов
1761902900
"Динамо" уже 50 лет, как перестал быть великим.
Ответить
АЛЕКС 58
1761906052
Пудель не тренер,он бизнесмен в футболе.С ним и Динамо и сборная будут ниже плинтуса
Ответить
Безлимит
1761906379
Динамо» – величайший клуб----где там величие ? Ни разу чемпион России.Ни разу еврокубки не брали.
Ответить
Бриг
1761907591
ДИНАМО СЕЙЧАС УРОВНЯ РОСТОВА
Ответить
