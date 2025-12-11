Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»

Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»

Сегодня, 11:07
1

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался по поводу поиска главного тренера «Спартаком».

– Совет директоров, спортивный департамент – все в их компетенции. А то смотрите: одного поставили. второго, затем уволили, и вот так по кругу тренеры ходят туда-сюда. Не знаю, поедет ли к нам классный тренер, который будет работать в топ-клубе Европы. Не знаю поедет ли он к нам. К нам поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли.

– Кого бы лично вы хотели увидеть на посту тренера «Спартака»?

– Давайте без имен. У нас много хороших тренеров.

– Как считаете, «Спартак» сможет побороться за медали чемпионата во второй половине сезона?

– Здесь будет зависеть от того, как команда подготовится в тренировочном процессе. У «Спартака» от 5 места 6 очков. 2 игры– 2 победы, но кому то нужно 2 игры проиграть.. Тут нужно учитывать все – и календарь. и подготовку, и приобретения. В основе всегда лежит подготовительный период. Хотя в футболе – все возможно.

  • «Спартак» с 29 очками занимает 6-е место в РПЛ после 18 туров.
  • С 11 ноября обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Вадим Романов, который возглавил команду после ухода Деяна Станковича.

Еще по теме:
Кобелев дал совет «Спартаку» 1
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным 3
Новая информация по Ивичу в «Спартаке» 10
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Бородюк Александр
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765442225
у спартага до 5й строчки не 6 - а 7 очков. потому что выше них балтика, а они дважды унизили хрюканов, преимущество по личным встречам в этом сезоне обеспечено. не представляю, что должно случиться за оставшиеся 12 туров, чтобы хряки их догнали (у балтики всего 1 поражение в сезоне). так что хрюкать вам с 6 места до конца сезона!
Ответить
Главные новости
В «Реале» приняли решение по Алонсо
11:18
3
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
10:50
Фото«Урал» объявил о назначении нового главного тренера
10:32
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»
09:51
6
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»
09:38
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Манчестер Сити»
09:15
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным
09:02
3
Известны уже 5 участников плей-офф Лиги чемпионов
08:46
Основной защитник покидает «Зенит», отказ Игнашевича клубу РПЛ, возвращение Керимова и другие новости
01:19
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 6 туров
01:06
5
Все новости
Все новости
Два клуба РПЛ заинтересовались аргентинским нападающим
11:54
Кержаков рассказал о сорвавшемся трансфере в «ПСЖ»
11:40
Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»
11:07
1
Кобелев высказался о возможности назначения в «Динамо»
10:07
1
Кобелев дал совет «Спартаку»
09:26
1
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным
09:02
3
Орлов спрогнозировал новое место работы Семака
00:38
11
Агент подробно высказался о желании Тюкавина уехать в Европу
00:01
4
Игрок «Динамо»: «Решил покинуть клуб из-за штаба Гусева»
Вчера, 23:48
2
Соснин объяснил феномен Дзюбы
Вчера, 23:39
Радимов вспомнил, как с помощью Адвоката обманул «Зенит» на деньги
Вчера, 23:28
2
Шалимов назвал команду РПЛ, которая играет «из последних сил»
Вчера, 23:15
7
Сулейман Керимов возвращается в российский футбол спустя 9 лет
Вчера, 23:03
6
Семин объяснил, почему не скучает по РПЛ
Вчера, 22:42
1
Видео76-летний Ловчев растерялся после комплимента и поцелуя от молодой девушки
Вчера, 22:33
1
Слишкович – о Новом годе: «Чему радоваться – что смерть стала ближе?»
Вчера, 22:25
3
Новая информация по Ивичу в «Спартаке»
Вчера, 22:12
10
Сперцян определил, когда «Краснодар» сильнее – сейчас или в чемпионский сезон
Вчера, 21:48
2
В РПЛ выявили команду без слабых мест
Вчера, 21:41
Орлов оценил перспективы Семака возглавить сборную Бразилии
Вчера, 21:24
1
Основной защитник «Зенита» договорился о трансфере в другой клуб
Вчера, 21:17
8
В «Локо» высказались о готовящемся трансфере Баринова в ЦСКА
Вчера, 20:59
1
Угрожающее заявление Мойзеса по следам матча с «Краснодаром»
Вчера, 20:50
2
Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо»
Вчера, 20:37
3
Тарханов назвал главный провал года в российском футболе
Вчера, 20:15
2
Леонченко оценил свою работу в «Локо»: «Я принял клуб в критическом состоянии»
Вчера, 19:58
1
Радимов объяснил, что было не так с дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
Вчера, 18:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 