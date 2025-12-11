Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался по поводу поиска главного тренера «Спартаком».

– Совет директоров, спортивный департамент – все в их компетенции. А то смотрите: одного поставили. второго, затем уволили, и вот так по кругу тренеры ходят туда-сюда. Не знаю, поедет ли к нам классный тренер, который будет работать в топ-клубе Европы. Не знаю поедет ли он к нам. К нам поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли.

– Кого бы лично вы хотели увидеть на посту тренера «Спартака»?

– Давайте без имен. У нас много хороших тренеров.

– Как считаете, «Спартак» сможет побороться за медали чемпионата во второй половине сезона?

– Здесь будет зависеть от того, как команда подготовится в тренировочном процессе. У «Спартака» от 5 места 6 очков. 2 игры– 2 победы, но кому то нужно 2 игры проиграть.. Тут нужно учитывать все – и календарь. и подготовку, и приобретения. В основе всегда лежит подготовительный период. Хотя в футболе – все возможно.