Егоров оценил резонансные слова Комбарова про хлеб

Бывший журналист, глава медийного «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал слова Кирилла Комбарова про хлеб.

«Кирилл Комбаров не готов есть хлеб за 80 рублей. Ему подавай батон за 400.

Кирилл имеет право. В клубах РПЛ он сыграл 350 матчей. В течение 16 лет получал в среднем миллион евро и должен был заработать 1 миллиард по нынешнему курсу.

Если у тебя за спиной миллиард рублей и 200 матчей в «Спартаке» и «Динамо», то хлеб за 400, машина за 20 миллионов, дом за 200 – нормальный результат трудовой деятельности.

Если у вас будет миллиард, то вы тоже перестанете спускаться в метро, ходить в Пятерочку и есть дешевые пельмени. И хорошо, если вы будете думать о хлебе за 400 и здоровом образе жизни, а не о бухле, как несчастные победители лотерей.

Но сами акценты Комбарова расставлены неверно. Например, лет десять назад я ел дешевую овсянку по утрам, обедал грудкой и брокколи из пароварки, а ужинал овощным салатом с тунцом. Дневные траты на еду вряд ли превышали те самые 400 рублей Комбарова за кусок теста, но чувствовал я себя замечательно.

Польза продукта не в цене, а в виде самого продукта и его составе. А остальное – лишь маркетинг. От хлеба за 400 можно разжиреть не хуже, чем за 80. И вреда он может принести не меньше. Такие вот наблюдения», – написал Егоров.