Егоров оценил резонансные слова Комбарова про хлеб

2 января, 15:06
4

Бывший журналист, глава медийного «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал слова Кирилла Комбарова про хлеб.

«Кирилл Комбаров не готов есть хлеб за 80 рублей. Ему подавай батон за 400.

Кирилл имеет право. В клубах РПЛ он сыграл 350 матчей. В течение 16 лет получал в среднем миллион евро и должен был заработать 1 миллиард по нынешнему курсу.

Если у тебя за спиной миллиард рублей и 200 матчей в «Спартаке» и «Динамо», то хлеб за 400, машина за 20 миллионов, дом за 200 – нормальный результат трудовой деятельности.

Если у вас будет миллиард, то вы тоже перестанете спускаться в метро, ходить в Пятерочку и есть дешевые пельмени. И хорошо, если вы будете думать о хлебе за 400 и здоровом образе жизни, а не о бухле, как несчастные победители лотерей.

Но сами акценты Комбарова расставлены неверно. Например, лет десять назад я ел дешевую овсянку по утрам, обедал грудкой и брокколи из пароварки, а ужинал овощным салатом с тунцом. Дневные траты на еду вряд ли превышали те самые 400 рублей Комбарова за кусок теста, но чувствовал я себя замечательно.

Польза продукта не в цене, а в виде самого продукта и его составе. А остальное – лишь маркетинг. От хлеба за 400 можно разжиреть не хуже, чем за 80. И вреда он может принести не меньше. Такие вот наблюдения», – написал Егоров.

Еще по теме:
Комбаров объяснил, почему вокруг много толстых людей 2
Комбаров прокомментировал деятельность ОПГ «Ромашка» в «Спартаке» 19
Комбаров остался доволен блокировкой Roblox 1
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига США. МЛС Комбаров Кирилл
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Povedkin
1767358658
Это щас чо было ? Вечная вражда между богатыми и бедными ? Или спор между транжирами и экономными ?
Ответить
САДЫЧОК
1767359065
Дичь от Комбарова и Егорова.Больные люди.
Ответить
vick-north-west
1767365613
Ой, коляда-колядА, у нас нынче беда: Егоров-мальчик упал в стаканчик, а стаканчик набочок, давай Комбаров пятачок!
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1767366662
Егоров зажрался,считает брокколи и тунца проходным блюдом.Еще бы вспомнил он,что и сколько стоило 30 лет назад. Для США хлеб за 400р,это как в России за 80.А за 80р в США думаю и правда что то не съедобное,клейковина сплошная с фуражным зерном.
Ответить
