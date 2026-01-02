Комбаров объяснил, почему вокруг много толстых людей

Бывший игрок «Спартака» Кирилл Комбаров прокомментировал знаменитый запрет Валерия Карпина.

– Карпин еще в бытность тренером «Спартака» запрещал сахар, замерял жировую массу?

– Со стороны обывателя выглядит, будто это какая-то помешанность. Но если смотреть на это глазами профессионального тренера, футболиста, диетолога, то сахар – это продукт, который мешает тебе восстанавливаться. Если ты постоянно кушаешь сладкие булочки, пьешь чай с сахаром, это откладывается в жир. В футболе мелочей нет, поэтому Валерий Георгиевич к этому вопросу очень серьезно подходит.

– Но это не значит, что сладкое вообще надо исключить из своего рациона?

– Шоколадный батончик на ночь или десерт на обед можно и футболистам. Только нужно понимать, сколько и когда. Но в целом, если мы говорим о профессиональном спорте, сахар – это зло.

Даже если взглянуть на бытовую жизнь, сколько у нас полных детей и взрослых появилось. Если в наше время таких ребят было один-два на всю школу, то сейчас полкласса с избыточным весом. А все от бесконтрольного потребления сахара, булочек, чипсов, колы и прочей гадости. Плюс отсутствие спорта.