  Пессимистичный прогноз Комбарова на работу Карседо в «Спартаке»

Пессимистичный прогноз Комбарова на работу Карседо в «Спартаке»

Сегодня, 17:18

Бывший игрок «Спартака» Кирилл Комбаров поделился ожиданиями от работы нового тренера команды Хуана Карлоса Карседо.

  • Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
  • Контракт 52‑летнего испанского специалиста с «красно‑белыми» рассчитан до 2028 года.
  • Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

– Лично с Карседо общались мало, потому что он был ассистентом Эмери. В плане работы про тренеров‑испанцев, с которыми я сталкивался, могу сказать так: они фанатики своего дела, большие профессионалы, постоянно стремятся к совершенствованию и так далее.

– Только результата никто из них в России не добился.

– Этому, скорее всего, мешает разный менталитет. Чтобы быть успешным в нашем чемпионате, нужно иметь определенные знания о нашем менталитете, быстро встраиваться в наши футбольные реалии. К сожалению, не всем это удается, поэтому нет результата.

– Новому тренеру «Спартака» прошлый опыт работы поможет ему?

– Мое сугубо личное мнение, что Карседо, наверное, не тот тренер, который способен сделать команду чемпионом на долгие годы. К сожалению, вряд ли испанец задержится в «Спартаке» на большой срок. Возможно, я ошибаюсь. Время покажет. В любом случае желаю ему удачи в работе с командой.

– Даже разово тяжело будет добиться победы в чемпионате?

– Конечно, разовый успех – это тоже хорошо, но такой клуб, как «Спартак», должен выстраивать долгосрочные перспективы, строить команду и коллектив на долгие годы вперед для того, чтобы ежегодно бороться за первое место. Не за тройку, не за пятерку, как это происходит последние годы, а за чемпионство, как это было раньше.

К сожалению, из года в год мы видим одну и ту же картину: задачи ставятся, тренеры меняются, а результата нет. Поэтому, думаю, тренер в «Спартаке» должен быть выше уровнем, чем Карседо, более амбициозным, обладающим чемпионским духом и характером.

– Самостоятельное чемпионство на Кипре – не то?

– Не сказал бы, что Кипр – не тот уровень, это тоже определенное достижение. Но, мне кажется, нужны более глобальные результаты на протяжении длительного времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Комбаров Кирилл Карседо Хуан Карлос
