Дочь Симоняна: «То, что папа выжил в 2023 году, можно назвать чудом»

Дочь Никиты Симоняна Виктория рассказала, что ее отец мог умереть несколько лет назад после перенесенной пневмонии.

– На здоровье он часто жаловался или всегда старался держаться?

– На людях не жаловался никогда. А дома в последние годы позволял себе говорить об этом. Когда не стало Людмилы Григорьевны [вторая жена Симоняна умерла пять лет назад], он сник и стал иногда говорить, что ему туда тоже пора. Мы старались его отвлекать, говорили, как он нужен нам, семье и прежде всего футболу.

Он так долго прожил еще и благодаря кардиостимулятору. Ему вовремя его поставили – это делали в университетской клинике в Москве, которой руководит Армаис Камалов. Это было перед папиным 95-летием.

К тому времени уже были сбои с сердцем, и надо было срочно принимать меры. Когда я разговаривала с хирургом и спрашивала, как прошла операция и какие были сложности, он ответил: «Сложнее всего было раздвигать мышечную массу – настолько ее было много». Представляете, какая натренированность тела – столько лет спустя!

– Он в пожилом возрасте много занимался физкультурой?

– Нет, уже не занимался. Это было наработано прежними годами. Он и за ветеранов никогда не играл, так как, закончив играть, сразу с головой ушел в тренерскую профессию.

У нас был очень тяжелый 2023 год. Папа подхватил один из последних штаммов коронавируса и дважды переболел воспалением легких. Все лето мы провели по больницам, и я была с папой. Но в инфекционное отделение меня уже не пустили.

То, что он тогда выжил, можно назвать чудом. Когда после второй пневмонии мы выписывались из больницы, мне откровенно сказали, что прогноз плохой. Так прямо и говорили: «Забирайте из больницы, чтобы он успел домой попасть». Домой ехали на каталке, ходить он не мог. К счастью, тогда нам удалось как-то восстановить его, и он снова пошел на работу.