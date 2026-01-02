76-летний Ловчев эмоционально отреагировал на смерть Мухамадиева: «Снаряды рвутся рядом»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о смерти Мухсина Мухамадиева.

Экс-футболист умер в 59 лет. В прошлом году он перенес серию инсультов.

Мухамадиев – чемпион России 1994 года в составе «Спартака».

Также он выступал в РФ за «Локомотив», «Локомотив НН», «Торпедо», «Шинник», тульский «Арсенал» и «Витязь», любительские «Троицк» и «Росич». В 2008–2012 годах был спортивным директором «Рубина», когда казанцы дважды победили в РПЛ.

«Я в последнее время ездил с ветеранами в Душанбе и Ташкент, там была команда «Пахтакор». Когда мы играли в Душанбе, был разговор о том, что Мухамадиев лежит и у него инсульт.

Сразу всплывают воспоминания какие‑то. Он был довольно‑таки неординарный, острый форвард со своеобразной техникой, интересный игрок. Это был заметный футболист.

В то время в Душанбе была добротная команда, мы играли с ними со «Спартаком». Там был футбол хорошего уровня. Дойти оттуда до «Спартака», как дошли Мухамадиев и Рахимов, многого стоит.

Человек с футбольного поля мне брат по большому счету. Было очень горестно от того, что у него такая история… Учитывая, что мне уже 76 лет, это называется «снаряды рвутся рядом». Уходят и уходят…

Все это откладывается на сердце, когда узнаешь об этом. Могу только его семье пожелать нормального спокойствия и пережить это горе. Это горе для всех», – сказал Ловчев.