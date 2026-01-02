Агент Баринова объяснил, почему игрок не продлил контракт с «Локомотивом»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о ситуации с футболистом.

Ожидается, что хавбек перейдет в ЦСКА.

– Продление контракта Дмитрия Баринова с «Локомотивом». Сам игрок хотел остаться в клубе?

– Дима – настоящий продукт «Локомотива». Выпускник академии, воспитанник клуба, прошeл путь от юношеских команд до капитанской повязки. В его случае речь не просто о контракте – речь о привязанности, о памяти, о чувстве принадлежности.

Он вырос в этом клубе, играл за первую команду с юных лет, тогда даже второй команды не было, и он сразу попал в основу. Такие игроки не просто носят футболку – они еe чувствуют. Любое решение о переходе будет для него невероятно сложным. Потому что уходить отсюда – не просто сменить работу. Это – разрыв с частью себя.

– Почему контракт Баринова не был продлeн при [генеральном директоре Владимире] Леонченко?

– Ситуация была непростой и, честно говоря, не самой тeплой для игрока. Дело в том, что в определeнный момент руководство клуба, в лице Леонченко, приняло решение о трансфере Дмитрия. При этом сам Баринов не рассматривал уход из «Локомотива», для него это был дом, клуб, где он прошeл путь от академии до капитана.

Представьте его состояние: человек, преданный клубу, вдруг узнаeт, что его планируют продать. Это не просто спортивное решение – это эмоциональный удар. Позже продажу отменили, пообещали, что ему предложат новый контракт, как минимум на тех же условиях, что и текущий. Но вместо этого поступило предложение с понижением зарплаты на 40%.

Для любого профессионала, особенно такого уровня и с такой историей, это – не просто цифра. Это сигнал: тебя не ценят так, как ты ожидал. Такое отношение сложно стереть. Оно остаeтся.

С приходом Бориса Борисовича Ротенберга чувствуется попытка изменить курс – восстановить доверие, выстроить диалог. И это важно. Но прошлое никуда не девается. Оно было. И оно повлияло.

К слову, тогда действительно существовала конкретная позиция: «Локомотив» был готов отпустить игрока за 2 миллиона евро для европейских клубов и 3 миллиона – для российских. Была договорeнность, что я помогаю в поиске вариантов.

Но в итоге сделка не состоялась, а последствия для отношений остались.