Умер экс-чемпион России в составе «Спартака» Мухамадиев

Умер экс-нападающий сборной России и нескольких российских клубов Мухсин Мухамадиев.

«Федерация футбола Таджикистана с глубоким прискорбием сообщает, что после тяжелой болезни на 60-м году жизни скончался легенда таджикского футбола Мухсин Муслимович Мухамадиев.

Мухсин Мухамадиев внес неоценимый вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников.

Федерация футбола Таджикистана выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», – говорится в сообщении.

Мухамадиев провел 1 матч и забил 1 гол за сборную России в 1995 году. В 1992-м он также 1 раз сыграл за сборную Таджикистана.