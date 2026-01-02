Губерниев назвал героя 2025 года в российском футболе

Комментатор Дмитрий Губерниев определил героя минувшего года в отечественном футболе.

«На международную арену мы пока не возвращаемся, особых перспектив на данный момент в футболе нет. Второй чемпионат мира пройдeт без нас. Чемпионат России неплохой, хорошая борьба.

Герой года – Матвей Сафонов! Я думаю, не надо объяснять почему», – сказал Губерниев.