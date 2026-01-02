Губерниев назвал героя 2025 года в российском футболе

Комментатор Дмитрий Губерниев определил героя минувшего года в отечественном футболе.
«На международную арену мы пока не возвращаемся, особых перспектив на данный момент в футболе нет. Второй чемпионат мира пройдeт без нас. Чемпионат России неплохой, хорошая борьба.
Герой года – Матвей Сафонов! Я думаю, не надо объяснять почему», – сказал Губерниев.
- 26-летний Сафонов проводит 2-й сезон в «ПСЖ».
- Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.
- В финале Межконтинентального кубка российский голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.
