Нигматуллин – о потере 120 миллионов из-за развода: «Все, что нажито непосильным трудом, в один миг забрали»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сказал, что потерял 120 миллионов рублей из-за мошенничества со стороны бывшей супруги.

«Стоило мне развестись, пострадать от мошеннических рук бывшей супруги, это разлетелось на огромное количество мнений. На тот момент я был шокирован. Все, что нажито твоим непосильным трудом, в один миг забрали. Но общая масса начала злорадствовать по этому поводу.

Я понял, что изливать душу общественности не стоит. Поймут единицы. Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 миллионов, на которые ты работал всю жизнь. Общественность говорила: «Да ладно тебе, еще заработаешь».

Понятно, что я не буду сидеть на месте и заработаю еще больше. И это, на самом деле, очень мотивировало. Я за два года сильно изменился», – сказал Нигматуллин.