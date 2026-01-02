Введите ваш ник на сайте
  • Нигматуллин – о потере 120 миллионов из-за развода: «Все, что нажито непосильным трудом, в один миг забрали»

Нигматуллин – о потере 120 миллионов из-за развода: «Все, что нажито непосильным трудом, в один миг забрали»

2 января, 11:46
11

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сказал, что потерял 120 миллионов рублей из-за мошенничества со стороны бывшей супруги.

«Стоило мне развестись, пострадать от мошеннических рук бывшей супруги, это разлетелось на огромное количество мнений. На тот момент я был шокирован. Все, что нажито твоим непосильным трудом, в один миг забрали. Но общая масса начала злорадствовать по этому поводу.

Я понял, что изливать душу общественности не стоит. Поймут единицы. Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 миллионов, на которые ты работал всю жизнь. Общественность говорила: «Да ладно тебе, еще заработаешь».

Понятно, что я не буду сидеть на месте и заработаю еще больше. И это, на самом деле, очень мотивировало. Я за два года сильно изменился», – сказал Нигматуллин.

  • Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год. После развода он заявил, что бывшая жена Елена забрала всю сумму от проданной квартиры в Москве за 121 миллион рублей, также она претендует на 50% от квартиры в Майами, оформленной на них обоих.
  • В марте Преображенский районный суд Москвы обязал Елену выплатить экс-супругу 59 миллионов рублей по делу о разделе имущества. 16 октября суд возбудил исполнительное производство в отношении бывшей супруги экс‑вратаря.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
suchi-69
1767344301
Деда аферистка развела, как лоха. То была большая и светлая любовь
Ответить
odessakmv
1767357781
"..не суй куда попало..." (с., "9-я рота")
Ответить
FWSPM
1767358365
про брачный контракт не слышал? если бы действительно трудом были эти деньги заработаны возможно относился к сохранению более серьезно. любовь проходит а кушать хочется всегда
Ответить
