Глушаков рассказал о своем тренерском потенциале

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков высказался о своей тренерской карьере.

– Как развивается ваша тренерская карьера?

– У меня лицензия A. Следующая – PRO, но для этого нужно поработать во Второй лиге или помощником.

– В чем ваш тренерский потенциал? Чувствуете, что можете быть полезным?

– Конечно. Почему нет?

– В чем это проявляется?

– Во всем. Если ты провел в футболе всю жизнь, чему еще учиться? Я все в футболе видел, прекрасно понимаю, как работает эта система – и менеджмент, и тренировочный процесс, и управление футболистами и персоналом. Наши мэтры футбола говорили мне, что я могу быть тренером, так как прошел весь футбольный путь.

– Вопрос в доверии руководителей клубов, готовых вас взять.

– Само собой.

– Вы готовы начинать свою карьеру с низов?

– Почему нет? Можно подумать, но для меня самое важное – результат, а не деньги. Много у нас руководителей, которые хотят просто распилить деньги и не вкладываться в результат. В футболе нужно сначала что-то выиграть – и тогда придет заработок. А у нас хотят только заработать, живут нефутбольными мыслями.