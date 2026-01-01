Агент 19-летнего форварда «Крыльев» сказал, требовал ли игрок от клуба 300 миллионов рублей

Фeдор Гаглоев, представитель нападающего «Крыльев Советов» Владимира Игнатенко, прокомментировал информацию о выдвинутом клубу требовании выплатить форварду 300 миллионов рублей за продление контракта.

«Никогда не вели и не ведeм переговоры о переподписании трудового договора Игнатенко с «Крыльями» ещe на два года к существующим двум. Я официальный представитель Игнатенко и официально заявляю, что никогда ни о каких подписных бонусах не было даже намeка.

Что за агенты, которые запрашивают такие деньги у Самары? Почему выходит информация и не называются фамилии? Когда появляются такие суммы, нужны фамилии. А так это сплетни и просто чей-то очень большой интерес навредить карьере футболиста Игнатенко.

Мы сразу официально направили письмо в клуб на имя гендиректора, в котором указали, что сейчас мы не рассматриваем вариант продления контракта и поставили точку. Спекулировать на эту тему нет смысла», – сказал Гаглоев.