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  • Клубы РПЛ должны бояться Дурана: «Это машина смерти, которая сделает атаку «Зенита» адским оружием»

Клубы РПЛ должны бояться Дурана: «Это машина смерти, которая сделает атаку «Зенита» адским оружием»

5 февраля, 07:49
23

Бывший турецкий репортeр газеты Hürriyet Мухаммет Думан охарактеризовал новичка «Зенита» Джона Дурана.

«Думаю, Джон Дуран откроет новую главу в «Зените» и станет настоящим достоянием команды. Время, проведeнное в «Фенербахче», сделало его ещe сильнее. Теперь он готов к новым испытаниям. Джон Дуран – мощный футболист. Все восхищаются его ударами левой ногой. Дуран был одним из самых быстрых игроков в Суперлиге. Его скорость была как у машины смерти для защитников соперника. Его рост, телосложение и скорость свидетельствуют о неоспоримом потенциале. Им чрезвычайно сложно управлять.

Он быстро адаптируется к стилю игры в чемпионате России. Телосложением Дуран напоминает бывшую звезду «Зенита» Халка. Болельщикам «Зенита» стоит приготовиться увидеть нового и более быстрого Халка. Дуран не проявляет признаков усталости и постоянно стремится создавать угрозу в штрафной площади.

У главного тренера «Зенита» Сергея Семака сложатся с ним отличные отношения. «Зенит» обычно играет по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1. Джон Дуран может ещe больше продемонстрировать свой талант в этой схеме. Новичок «Зенита» Джон Джон – один из лучших игроков, из которых Дуран потенциально мог бы играть. Кроме того, скорость вингера Луиса Энрике ещe больше повысит результативность Джона Дурана. Дуран станет важным игроком в чемпионской гонке «Зенита». «Краснодар», который сейчас лидирует в чемпионате, будет сожалеть о решении «Зенита» подписать Джона Дурана. Атака «Зенита» превратилась в адское оружие.

Джону Дурану нужно сохранять душевные силы, чтобы не поддаться давлению, с которым он сталкивается в «Фенербахче». Дуран – игрок, который легко реагирует на критику, но никогда не идeт на компромисс в своих амбициях. Он с нетерпением ждeт своего первого матча, чтобы раскрыть свой потенциал», – сказал Думан.

  • В этом сезоне 22-летний Дуран провел в аренде за «Фенербахче» 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Тransfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
  • Дуран провел 17 матчей за сборную Колумбии, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Фенербахче Аль-Наср Зенит Дуран Джон
Комментарии (23)
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Дубина
1770267720
А что же эта машина смерти не играет в топ клубе а перешла к блохам??
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Бумбраш
1770269047
Отличный игрок,Думан хвалит Дюрана)) а что же он не упомянул что 24 европейских клуба отказались от него(а в их числе были юва,рома) опять зинке гемор варили по ходу
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subbotaspartak
1770272367
Не, Соболя ему не отжать...
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...уефан
1770273727
...через месяц эта машина смерти превратится в машинку для закатывания слюнявых губенок Миллера...
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Иван Петров 1986
1770274344
Его фамилия очень о многом говорит.
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zigbert
1770275188
Не слишком ли устрашающе выглядят слова этого репортёра. Обычно в аренду отдают игроков не вписывающихся в основной состав команды.
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Бумбраш
1770276034
Сикелухи бразилбурге забились в экстазе от слов турецкого балабола...такие они,поребрико-шавермячные
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Назарян
1770277856
все познается в деле , будем ПОСМОТРЕТЬ
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NewLife
1770278355
Перевод с турецкого на русский: мы так счастливы сбагрить этот чемодан без ручки, не думайте отказаться от аренды))))
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vvv123
1770297767
Ну если как Халк, то да!
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