Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов встал на защиту нового тренера «Спартака»

5 февраля, 01:15
14

Футбольный эксперт Александр Бубнов не согласился с критикой Игоря Семшова в адрес «Спартака» за назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.

– К трансферной политике «Спартака» большие вопросы, причем очень давно. Но, что бы ни было, как бы они ни ошибались, они достаточно высокого уровня приглашали футболистов. И сейчас состав сильный.

Я читал последнее интервью Семшова – он накатил со страшной силой на Карседо.

– А он всегда накатывает на иностранных тренеров.

– Игорек, ты подними, кто он такой, во-первых, это профессиональный футболист, где он играл, с кем он играл и какие у него достижения как тренера. Пусть даже он был ассистентом.

– Этого недостаточно, считает Семшов.

– Я тебе напомню, что Константин Иванович Бесков и Анчелотти начинали свою тренерскую карьеру ассистентами тоже. И это нормально.

Ты сам везде ассистентом был, ты почти нигде в солидном клубе не был главным тренером, или только исполнял обязанности. Ты знаешь, что это такое?

А на каком уровне он был ассистентом, ты никогда в жизни не будешь, и у нас ни один тренер российский никогда на таком уровне ассистентом не будет и не будет иметь такого опыта.

  • Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
  • Контракт 52‑летнего испанского специалиста с «красно‑белыми» рассчитан до 2028 года.
  • Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

Еще по теме:
Бубнов дал оценку потенциальному новичку «Зенита»
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем» 4
«Ну как?»: Бубнов поражен зарплатой Макарова в «Динамо» 11
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Семшов Игорь Карседо Хуан Карлос Бубнов Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1770263187
_ очень занимательно наблюдать, как профнепригодные, невостребованные в футбольной индустрии ноунеймы критиукуют и дают оценку специалистам, которые на голову сильнее всех наших ораторов с МатчТВ вместе взятых
Ответить
Прокс
1770265986
У Бубна на Карседо встал,все такие в Недоклубе Москва-швейном!!!
Ответить
subbotaspartak
1770272519
А ему уже нужна защита? Может Джикия:
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770273321
Редко можно с Бубном согласиться, но тут он прав: весь тренировочные процесс у Эмери был возложен на Карседо, Эмери руководил общими процессами... и тактику Карседо разрабатывал ипредоставлял всегда Эмери. Другой вопрос, насколько сможет Карседо адаптироваться к Российским реалиям с административным давлением бом.жарни и некоторых других клубов....
Ответить
Литейный 4 (returned)
1770273575
Хлебнёт свинарня с этим физруком пердива. Гыгыгы
Ответить
Бумбраш
1770276283
Недолго ждать осталось, через месяц станет ясно.а пока предлагаю зинаидовкам поберечь свои пуканы,особливо проксу и литейному,а то бабахнет раньше времени,а на юбилей пшик останется))))
Ответить
Главные новости
Агент описал новичка «Зенита» Дурана двумя словами
11:50
4
Парадоксальная реакция фанатов «Зенита» на унижение от «Краснодара»
11:40
14
«Арсенал» планирует купить форварда «Реала»
10:59
Важный инсайд о трансферной кампании «Спартака»
10:37
2
Савин прокомментировал трансфер Черышева в свой клуб
09:47
1
Моссаковский объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века
09:37
6
Реакция Аршавина на переход воспитанника «Зенита» в «Спартак»
09:31
1
Сперцян прокомментировал 3:0 «Краснодара» с «Зенитом»
09:15
1
Реакция фанатов «Спартака» на продление Денисова
09:05
7
Раскрыта зарплата Сафонова в «ПСЖ» – он получает в два раза меньше Шевалье
08:59
4
Все новости
Все новости
Руководство «Рубина» разрешило Артиге проигрывать матчи
12:23
1
У «Оренбурга» сорвался трансфер марокканца, в которого «вселился демон»
12:15
Карвальо описал Аршавина двумя словами
11:33
Аршавин отказал «Спартаку» в статусе топ-клуба
11:17
2
Соболеву дали рецепт, как побороть колоссальное невезение
10:54
6
Моссаковский объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века
09:37
6
Реакция Аршавина на переход воспитанника «Зенита» в «Спартак»
09:31
1
Сперцян прокомментировал 3:0 «Краснодара» с «Зенитом»
09:15
1
Реакция фанатов «Спартака» на продление Денисова
09:05
7
Карвальо назвал самого сложного соперника среди россиян
01:07
1
Глушаков объяснил, почему не жалеет, что не перешел в «Лацио» в 2009 году
01:00
2
Аршавин оценил готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
00:46
1
В «Локомотиве» определились с будущим Фассона
00:33
ВидеоКарседо станцевал макарену перед игроками «Спартака»
Вчера, 23:59
14
ЦСКА определился с размером предложения по защитнику «Гремио»
Вчера, 23:23
1
Семак – о Дуране в «Зените»: «Для меня это секрет»
Вчера, 22:58
2
ФотоМахачкалинское «Динамо» выкупило вингера сборной Алжира
Вчера, 21:56
В «Зените» подтвердили подписание нового форварда
Вчера, 21:40
12
ЦСКА может купить бразильского защитника за 7 миллионов
Вчера, 21:25
1
ФотоАкинфеев вручил Карвальо подарок от ЦСКА
Вчера, 20:57
Семак назвал причину ухода Эраковича из «Зенита»
Вчера, 20:03
4
Орлов ответил, сохранят ли Мостовой и Глушенков место в составе «Зенита»
Вчера, 19:45
1
Карвальо – о новичке ЦСКА: «Очень сильный защитник»
Вчера, 19:30
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Не слишком интересно»
Вчера, 18:45
1
В бразильском клубе одобрили трансфер защитника «Локомотива»
Вчера, 18:39
Романцев предложил решение спора о лучшем бомбардире в истории сборной России
Вчера, 18:25
3
Бубнов – о защитнике «Спартака»: «А чего ему напрягаться?»
Вчера, 17:59
3
Челестини ответил на вопрос о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
Вчера, 17:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 