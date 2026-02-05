Бубнов встал на защиту нового тренера «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не согласился с критикой Игоря Семшова в адрес «Спартака» за назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.

– К трансферной политике «Спартака» большие вопросы, причем очень давно. Но, что бы ни было, как бы они ни ошибались, они достаточно высокого уровня приглашали футболистов. И сейчас состав сильный.

Я читал последнее интервью Семшова – он накатил со страшной силой на Карседо.

– А он всегда накатывает на иностранных тренеров.

– Игорек, ты подними, кто он такой, во-первых, это профессиональный футболист, где он играл, с кем он играл и какие у него достижения как тренера. Пусть даже он был ассистентом.

– Этого недостаточно, считает Семшов.

– Я тебе напомню, что Константин Иванович Бесков и Анчелотти начинали свою тренерскую карьеру ассистентами тоже. И это нормально.

Ты сам везде ассистентом был, ты почти нигде в солидном клубе не был главным тренером, или только исполнял обязанности. Ты знаешь, что это такое?

А на каком уровне он был ассистентом, ты никогда в жизни не будешь, и у нас ни один тренер российский никогда на таком уровне ассистентом не будет и не будет иметь такого опыта.