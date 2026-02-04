Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент: «Возвращение Халка в Россию невозможно»

4 февраля, 23:10
1

Патрисиа Мендес, агент экс-нападающего «Зенита» Халка, заявила, что игрок не вернется в петербургский клуб.

«Халк действительно очень привязан к «Зениту», но его возвращение в Россию, к сожалению, невозможно.

Сейчас у него действующий контракт с «Атлетико Минейро», и он не планирует покидать Бразилию.

Насколько мне известно, за последние годы официальных предложений из России он не получал», – сказала Мендес.

  • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
  • Статистика бразильца: 148 матчей, 77 голов, 59 ассистов.
  • В июле форварду исполнится 40 лет.

Еще по теме:
Орлов высказался о возвращении Халка в «Зенит» 5
Названы еще 2 звездных футболиста, которых может подписать «Актобе» 2
Реакция агента Халка на возможный трансфер игрока в Казахстан 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Зенит Халк
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1770274598
Надо было раньше брать. Сразу после Китая. Голов 30 отгрузил бы. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Агент описал новичка «Зенита» Дурана двумя словами
11:50
4
Парадоксальная реакция фанатов «Зенита» на унижение от «Краснодара»
11:40
14
«Арсенал» планирует купить форварда «Реала»
10:59
Важный инсайд о трансферной кампании «Спартака»
10:37
2
Савин прокомментировал трансфер Черышева в свой клуб
09:47
1
Моссаковский объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века
09:37
6
Реакция Аршавина на переход воспитанника «Зенита» в «Спартак»
09:31
1
Сперцян прокомментировал 3:0 «Краснодара» с «Зенитом»
09:15
1
Реакция фанатов «Спартака» на продление Денисова
09:05
7
Раскрыта зарплата Сафонова в «ПСЖ» – он получает в два раза меньше Шевалье
08:59
4
Все новости
Все новости
Руководство «Рубина» разрешило Артиге проигрывать матчи
12:23
1
У «Оренбурга» сорвался трансфер марокканца, в которого «вселился демон»
12:15
Карвальо описал Аршавина двумя словами
11:33
Аршавин отказал «Спартаку» в статусе топ-клуба
11:17
2
Соболеву дали рецепт, как побороть колоссальное невезение
10:54
6
Моссаковский объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века
09:37
6
Реакция Аршавина на переход воспитанника «Зенита» в «Спартак»
09:31
1
Сперцян прокомментировал 3:0 «Краснодара» с «Зенитом»
09:15
1
Реакция фанатов «Спартака» на продление Денисова
09:05
7
Карвальо назвал самого сложного соперника среди россиян
01:07
1
Глушаков объяснил, почему не жалеет, что не перешел в «Лацио» в 2009 году
01:00
2
Аршавин оценил готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
00:46
1
В «Локомотиве» определились с будущим Фассона
00:33
ВидеоКарседо станцевал макарену перед игроками «Спартака»
Вчера, 23:59
14
ЦСКА определился с размером предложения по защитнику «Гремио»
Вчера, 23:23
1
Семак – о Дуране в «Зените»: «Для меня это секрет»
Вчера, 22:58
2
ФотоМахачкалинское «Динамо» выкупило вингера сборной Алжира
Вчера, 21:56
В «Зените» подтвердили подписание нового форварда
Вчера, 21:40
12
ЦСКА может купить бразильского защитника за 7 миллионов
Вчера, 21:25
1
ФотоАкинфеев вручил Карвальо подарок от ЦСКА
Вчера, 20:57
Семак назвал причину ухода Эраковича из «Зенита»
Вчера, 20:03
4
Орлов ответил, сохранят ли Мостовой и Глушенков место в составе «Зенита»
Вчера, 19:45
1
Карвальо – о новичке ЦСКА: «Очень сильный защитник»
Вчера, 19:30
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Не слишком интересно»
Вчера, 18:45
1
В бразильском клубе одобрили трансфер защитника «Локомотива»
Вчера, 18:39
Романцев предложил решение спора о лучшем бомбардире в истории сборной России
Вчера, 18:25
3
Бубнов – о защитнике «Спартака»: «А чего ему напрягаться?»
Вчера, 17:59
3
Челестини ответил на вопрос о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
Вчера, 17:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 