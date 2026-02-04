Агент: «Возвращение Халка в Россию невозможно»

Патрисиа Мендес, агент экс-нападающего «Зенита» Халка, заявила, что игрок не вернется в петербургский клуб.
«Халк действительно очень привязан к «Зениту», но его возвращение в Россию, к сожалению, невозможно.
Сейчас у него действующий контракт с «Атлетико Минейро», и он не планирует покидать Бразилию.
Насколько мне известно, за последние годы официальных предложений из России он не получал», – сказала Мендес.
- Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
- Статистика бразильца: 148 матчей, 77 голов, 59 ассистов.
- В июле форварду исполнится 40 лет.
Источник: Sport24