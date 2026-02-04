Агент: «Возвращение Халка в Россию невозможно»

Патрисиа Мендес, агент экс-нападающего «Зенита» Халка, заявила, что игрок не вернется в петербургский клуб.

«Халк действительно очень привязан к «Зениту», но его возвращение в Россию, к сожалению, невозможно.

Сейчас у него действующий контракт с «Атлетико Минейро», и он не планирует покидать Бразилию.

Насколько мне известно, за последние годы официальных предложений из России он не получал», – сказала Мендес.