Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игорь Денисов рассказал, почему продолжает работать с детьми в СШОР «Зенит»

Игорь Денисов рассказал, почему продолжает работать с детьми в СШОР «Зенит»

5 февраля, 00:40
5

Игорь Денисов ответил на вопросы о работе в СШОР «Зенит» и перспективах Александра Кержакова на посту руководителя спортивной школы.

– Игорь, расскажите о своей работе в СШОР «Зенит». Как вы себя чувствуете в роли детского тренера?

Занимаюсь делом, которое мне нравится. Тренирую ребят и, честно говоря, получаю от этого удовольствие. У нас сложился отличный коллектив, есть талантливые пацаны.

Для меня главное – видеть прогресс: как они начинают понимать игру, как меняется их отношение к дисциплине.

Мы не просто пинаем мяч, мы готовим футболистов. Так что все в рабочем режиме, идем вперед.

– Недавно из СШОР ушел Евгений Шейнин, возглавлявший школу много лет. Кто, на ваш взгляд, способен его заменить?

– Я убежден, что это должен быть Александр Кержаков. Это было бы самым справедливым и логичным решением.

Керж – лучший воспитанник школы за всю ее историю. У него колоссальный набор футбольных знаний и опыт, который он получил и как игрок, и как тренер.

Я уверен: он справится на сто процентов. Если назначить Сашу, в течение пяти лет школа сделает качественный скачок, выйдет на совершенно иной уровень. Такие люди, как Кержаков, – это золотой фонд, они должны быть в системе.

Если мы всерьез говорим про развитие детского футбола в Петербурге, то кто, если не он? У него есть главное – желание и стремление работать, делать школу лучше.

– Однако директор СШОР – это не только футбол, но и кабинетная работа, бюджеты, документы. Не заскучает ли Кержаков в офисном кресле?

– Здесь вопрос организации. Ему нужно помочь! Рядом должен находиться специалист-юрист, который возьмет на себя хозяйственную часть и документацию. А Саша станет вектором развития, душой и мозгом школы.

Я настаиваю: Кержаков должен руководить школой, лицом которой он является. У нас все вокруг кричат: «Надо поднимать детский футбол!» Так вот же решение, оно на поверхности!

Лучший бомбардир в истории российского футбола готов посвятить десятилетия родной СШОР «Зенит». Если вы действительно хотите развития, а не разговоров, просто дайте шанс Кержакову.

Еще по теме:
Черчесов: «Я не люблю Игоря Денисова» 6
Раскрыта причина конфликта между Черчесовым и Денисовым в «Динамо» 2
«Отличался жестокостью»: Малетич – о бывшем игроке «Зенита»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Денисов Игорь Кержаков Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1770242763
Вот почему в Зените мало талантливой молодежи! Воспитанием пацанов занимается Иуда, продавший за 30 серебряников любимый город и любимый клуб!
Ответить
Давид59
1770246213
Заголовок совсем не о том, что говорил Гарик. Он сразу сказал, что ему это нравится. Но всё остальное - про Сашу Кержакова. Тщательнее ребята, как говорил Жванецкий.
Ответить
odessakmv
1770256342
а потом СБС скажет, что ему милее бибизянки и возьмет Джон-Педро-Гомесов
Ответить
subbotaspartak
1770272927
Когда с пацанами мастера - хорошо. А когда и от души...
Ответить
Главные новости
Агент описал новичка «Зенита» Дурана двумя словами
11:50
4
Парадоксальная реакция фанатов «Зенита» на унижение от «Краснодара»
11:40
14
«Арсенал» планирует купить форварда «Реала»
10:59
Важный инсайд о трансферной кампании «Спартака»
10:37
2
Савин прокомментировал трансфер Черышева в свой клуб
09:47
1
Моссаковский объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века
09:37
6
Реакция Аршавина на переход воспитанника «Зенита» в «Спартак»
09:31
1
Сперцян прокомментировал 3:0 «Краснодара» с «Зенитом»
09:15
1
Реакция фанатов «Спартака» на продление Денисова
09:05
7
Раскрыта зарплата Сафонова в «ПСЖ» – он получает в два раза меньше Шевалье
08:59
4
Все новости
Все новости
Руководство «Рубина» разрешило Артиге проигрывать матчи
12:23
1
У «Оренбурга» сорвался трансфер марокканца, в которого «вселился демон»
12:15
Карвальо описал Аршавина двумя словами
11:33
Аршавин отказал «Спартаку» в статусе топ-клуба
11:17
2
Соболеву дали рецепт, как побороть колоссальное невезение
10:54
6
Моссаковский объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века
09:37
6
Реакция Аршавина на переход воспитанника «Зенита» в «Спартак»
09:31
1
Сперцян прокомментировал 3:0 «Краснодара» с «Зенитом»
09:15
1
Реакция фанатов «Спартака» на продление Денисова
09:05
7
Карвальо назвал самого сложного соперника среди россиян
01:07
1
Глушаков объяснил, почему не жалеет, что не перешел в «Лацио» в 2009 году
01:00
2
Аршавин оценил готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
00:46
1
В «Локомотиве» определились с будущим Фассона
00:33
ВидеоКарседо станцевал макарену перед игроками «Спартака»
Вчера, 23:59
14
ЦСКА определился с размером предложения по защитнику «Гремио»
Вчера, 23:23
1
Семак – о Дуране в «Зените»: «Для меня это секрет»
Вчера, 22:58
2
ФотоМахачкалинское «Динамо» выкупило вингера сборной Алжира
Вчера, 21:56
В «Зените» подтвердили подписание нового форварда
Вчера, 21:40
12
ЦСКА может купить бразильского защитника за 7 миллионов
Вчера, 21:25
1
ФотоАкинфеев вручил Карвальо подарок от ЦСКА
Вчера, 20:57
Семак назвал причину ухода Эраковича из «Зенита»
Вчера, 20:03
4
Орлов ответил, сохранят ли Мостовой и Глушенков место в составе «Зенита»
Вчера, 19:45
1
Карвальо – о новичке ЦСКА: «Очень сильный защитник»
Вчера, 19:30
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Не слишком интересно»
Вчера, 18:45
1
В бразильском клубе одобрили трансфер защитника «Локомотива»
Вчера, 18:39
Романцев предложил решение спора о лучшем бомбардире в истории сборной России
Вчера, 18:25
3
Бубнов – о защитнике «Спартака»: «А чего ему напрягаться?»
Вчера, 17:59
3
Челестини ответил на вопрос о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
Вчера, 17:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 