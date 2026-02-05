Игорь Денисов рассказал, почему продолжает работать с детьми в СШОР «Зенит»

Игорь Денисов ответил на вопросы о работе в СШОР «Зенит» и перспективах Александра Кержакова на посту руководителя спортивной школы.

– Игорь, расскажите о своей работе в СШОР «Зенит». Как вы себя чувствуете в роли детского тренера?

– Занимаюсь делом, которое мне нравится. Тренирую ребят и, честно говоря, получаю от этого удовольствие. У нас сложился отличный коллектив, есть талантливые пацаны.

Для меня главное – видеть прогресс: как они начинают понимать игру, как меняется их отношение к дисциплине.

Мы не просто пинаем мяч, мы готовим футболистов. Так что все в рабочем режиме, идем вперед.

– Недавно из СШОР ушел Евгений Шейнин, возглавлявший школу много лет. Кто, на ваш взгляд, способен его заменить?

– Я убежден, что это должен быть Александр Кержаков. Это было бы самым справедливым и логичным решением.

Керж – лучший воспитанник школы за всю ее историю. У него колоссальный набор футбольных знаний и опыт, который он получил и как игрок, и как тренер.

Я уверен: он справится на сто процентов. Если назначить Сашу, в течение пяти лет школа сделает качественный скачок, выйдет на совершенно иной уровень. Такие люди, как Кержаков, – это золотой фонд, они должны быть в системе.

Если мы всерьез говорим про развитие детского футбола в Петербурге, то кто, если не он? У него есть главное – желание и стремление работать, делать школу лучше.

– Однако директор СШОР – это не только футбол, но и кабинетная работа, бюджеты, документы. Не заскучает ли Кержаков в офисном кресле?

– Здесь вопрос организации. Ему нужно помочь! Рядом должен находиться специалист-юрист, который возьмет на себя хозяйственную часть и документацию. А Саша станет вектором развития, душой и мозгом школы.

Я настаиваю: Кержаков должен руководить школой, лицом которой он является. У нас все вокруг кричат: «Надо поднимать детский футбол!» Так вот же решение, оно на поверхности!

Лучший бомбардир в истории российского футбола готов посвятить десятилетия родной СШОР «Зенит». Если вы действительно хотите развития, а не разговоров, просто дайте шанс Кержакову.