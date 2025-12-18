Черчесов: «Я не люблю Игоря Денисова»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к Игорю Денисову.

Они конфликтовали в период совместной работы в «Динамо». В 2015 году Черчесов и Денисов едва не подрались в раздевалке.

«Кстати, Денисов был одним из лучших футболистов, что я тренировал. Я же не могу сказать того, чего нет? Я его не люблю, и он меня, наверное, тоже нет. Но я видел, как он играет.

То, как он предвосхищал ситуацию, срывал атаку соперника – это уметь надо. Я серьезно говорю. Это у него есть.

Поэтому, думаю, с таким качеством футболиста у меня не было. Были те, кто пас лучше отдавали, быстрее, а он спортсменистый, собранный, нацеленный на результат. А как по-другому?» – заявил Черчесов.