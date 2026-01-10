Червиченко – о Netflix: «Невозможно смотреть это говно с педерастами»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко жестко раскритиковал американский стриминговый сервис Netflix.

«Я давно уже смотрю наши фильмы и сериалы. Какие-то вещи мне ближе и понятнее, чем западное кино.

Сейчас я чаще смотрю наше кино, потому что Netflix приложил все усилия, чтобы невозможно было это говно смотреть с этими черными, педерастами и всеми остальными.

Видимо, западным фильмам пишут сценарий с искусственного интеллекта, потому что уже к тридцатой минуте расписано все, что должно происходить дальше.

А у нас фильмы более жизненные и реалистичные. Вот посмотрел сейчас сериал «Константинополь» – там если убивают, то убивают, а не как в американском кино, где двадцать раз выстрелили и ни разу не попали.

Так что никакого дискомфорта не ощутил от того, что не видел какие-то западные фильмы, которые в кино сейчас не показывают», – сказал Червиченко.