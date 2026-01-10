Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Червиченко – о Netflix: «Невозможно смотреть это говно с педерастами»

Червиченко – о Netflix: «Невозможно смотреть это говно с педерастами»

10 января, 22:38
22

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко жестко раскритиковал американский стриминговый сервис Netflix.

«Я давно уже смотрю наши фильмы и сериалы. Какие-то вещи мне ближе и понятнее, чем западное кино.

Сейчас я чаще смотрю наше кино, потому что Netflix приложил все усилия, чтобы невозможно было это говно смотреть с этими черными, педерастами и всеми остальными.

Видимо, западным фильмам пишут сценарий с искусственного интеллекта, потому что уже к тридцатой минуте расписано все, что должно происходить дальше.

А у нас фильмы более жизненные и реалистичные. Вот посмотрел сейчас сериал «Константинополь» – там если убивают, то убивают, а не как в американском кино, где двадцать раз выстрелили и ни разу не попали.

Так что никакого дискомфорта не ощутил от того, что не видел какие-то западные фильмы, которые в кино сейчас не показывают», – сказал Червиченко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1768076509
Так не смотри кино вместе с ***********. Дело не в кино, а в тебе.
Ответить
BRO_football
1768077242
Я бы так же про российский футбол сказал
Ответить
mutabor0992
1768078543
Жирдяй!Смотри что хочешь.Чего ты нам то навяливаешь?Мы сами решим,что смотреть,а что нет.
Ответить
mutabor0992
1768079174
А про нашу эстраду почему не высказался?Разрешение не получил?
Ответить
Mirak92
1768081704
НУ так не смотри, как будто тебя к стулу привязывают и заставляют. Хуже ******..раста, вот такие как ты. которые смотрят и ноют, смотрят и ноют
Ответить
АлексМак
1768082819
А где здесь новость про футбол?
Ответить
Snek
1768089794
Кинопоиск типа лучше? Там такое же гамно
Ответить
Император Бомжей
1768109004
Он хотел сказать с украинцами)))
Ответить
Император Бомжей
1768112877
Если мне невозможно смотреть, я не смотрю и своё мнение никому не навязываю)))
Ответить
crf57
1768122774
А почему нам постоянно навязывают таких же *****...в типа КИРКОРОВА или БАСКОВА на телевидении!! Из каждого утюга! Знаю!!! Они обслуживают руководителей ТВ!!!!
Ответить
