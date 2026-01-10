Введите ваш ник на сайте
В Петербурге оценили трансфер Жерсона из «Зенита»

10 января, 19:28
1

Петербургский журналист Кирилл Легков прокомментировал трансфер зенитовца Жерсона в «Крузейро».

  • Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
  • Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
  • Хавбек перешел в «Крузейро» за 30-35 миллионов евро с учетом бонусов.

«Зенит» сообщил о переходе Жерсона в «Крузейро». Кроме «спасибо» и пожеланий удачи, никаких подробностей, никаких сумм, даже о двух голах – в ворота «Оренбурга» (В Кубке России) и в ворота «Акрона» (в РПЛ) – не упомянули. Раньше Александр Иванович дал бы хоть комментарий в духе: Жерсон продан в «Крузейро» за деньги не меньшие, чем приобретен, а в будущем «Зенит» еще останется в плюсе. Что-нибудь такое он точно сказал бы. Чтоб всех запутать.

Ладно, их дела, их деньги, я вообще не понимаю, почему этому вопросу столько внимания уделяют. Никто свечку не держал. Взяли, если отталкиваться от источников более-менее надежных, за 25 млн у «Фламенго», потратились еще на зарплату за полгода (говорят, 6 млн в год), отдали за 35 млн с рассрочкой в платежах, часть – бонусами пойдет, если Жерсон на новом месте покажет результат.

В целом трансфер – провальный. И даже тот факт, что Жерсона брали на место Вендела, а Вендел потом вернулся в «Зенит», и Джокеру не нашлось в нем места, никого не оправдывает. Любой тренер только рад хорошему игроку. В «Реале» кто только на каких позициях не играет (хотя лимит, конечно, и все такое). В «Зените» роли для Жерсона так и не нашли. Никто даже не понял, что это за игрок. И сам он ехать сюда не хотел. Три месяца якобы набирал форму – это двойной провал.

С плеч – долой, из сердца – вон. Будут ли сделаны выводы? Такое впечатление, то игроков берут порой не для того, чтобы они играли, а для того чтобы взять. По трое на одну позицию. А тренеру потом разгребай. А его вообще спрашивают? И что он отвечает? Кто виноват во всем этом, можно догадаться, если посмотреть на то, что произошло в руководстве «Зенита» за последние полгода. И то не факт, что кто-то один», – написал Легков.

Источник: телеграм-канал Кирилла Легкова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768064909
Ля, тут на сайте за неделю все расписали, что Жерсон днище, не надо быть экспертами, что бы понять, что Зенит тут в плюсе)) Есть полоумные конечно, которые Жерсона с Рэшфордом сравнивали, ибо они в одном ценнике, ну это отморози, а так понятно же, что трансфер провальный)))
Ответить
