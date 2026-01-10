Мостовой заявил, что тренер в «Спартаке» не играет никакой роли

Бывший спартаковец Александр Мостовой дал понять, что фигура главного тренера клуба не имеет влияния на результат.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

На днях команду принял Хуан Карлос Карседо.

Сезон возобновится 27 февраля.

«Давно говорю, еще с самого начала сезона: «Спартак» обязан быть в тройке. Неважно, с Карседо или без. Кого угодно поставь на бровку, ничего не поменяется.

У «Спартака» собраны футболисты высочайшего уровня, которым по силам затащить команду в тройку призеров. «Спартак» всегда должен быть в тройке лидеров, а в идеале бороться за чемпионство», – сказал Мостовой.