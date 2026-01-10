Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко жестко раскритиковал ремейки советских фильмов

Червиченко жестко раскритиковал ремейки советских фильмов

10 января, 23:23
24

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко пристыдил создателей ремейков советских фильмов.

«Всякая лабуда в российских кинотеатрах: «Чебурашки» или сказки… Был прикольный фильм про богатырей, где Гарик Харламов колобка озвучивал. Вот его один разок можно посмотреть и поржать. А все эти «Чебурашки», «Простоквашино» или другие высосанные из пальца истории – не люблю.

Мультфильм должен оставаться мультфильмом, причем близким к оригиналу. А когда начинают раскачанную историю размножать, повторять и высасывать из нее деньги, как это делают с нашими любимыми советскими фильмами, мне это вообще не заходит.

Для меня отвратительно, когда переснимают советскую классику, особенно если снимают какое-то говно, а название – громкое, как, например, «Москва слезам не верит». На этом фильме выросло целое поколение, и Меньшов получил «Оскар», а теперь херню какую-то пересняли.

Мне кажется, стыдно должно быть такие названия пачкать своими бездарными произведениями», – сказал Червиченко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dimazavr
1768097986
Впервые сказал что-то умное!
Ответить
Красногвардейчик
1768107013
И он прав
Ответить
Чугунный скороход
1768112430
На Буратино с семьёй пошли.меня на пол часа хватило от силы. Такая хрень
Ответить
Oldtrafford83
1768114674
Согласен со свином, Чебуратор редкий кал с ужасным сюжетом, который совсем не пропагандирует семейные ценности)) А уж сколько денег было спи...жено фондом кино вообще молчу, Кракен не даст соврать))
Ответить
Айболид
1768114712
Если поТВ и пр.масс медиа начинают во всю пиарить какой-либо отечественный "киношедевр" - можно смело не ходить , ничего не потеряете ( ни деньги ,ни время ).
Ответить
...уефан
1768115342
...редкий случай, но подпишусь под сказанными здесь словами данным персонажем...
Ответить
nik55
1768115869
первый раз за все время согласен на все 100
Ответить
biber.ru
1768118334
Дороги в стране, как машины в стране, как зарплаты, футбол, жкх, и, конечно кино, — г*вно!
Ответить
Интерес
1768120466
Ничего не смотрел(даже не планировал рисковать), поэтому нервы-как канаты. И материться не тянет.Классика есть классика.
Ответить
ScarlettOgusania
1768125977
"Невероятные приключения Шурика" - не рекомендую к просмотру, редкостное г..., как и всё, что выпускается совместно с ТНТ-медиа... каков шеф, такова и пердукция от кАнала...((
Ответить
