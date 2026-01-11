Кисляк прокомментировал скорый трансфер Баринова в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о скором трансфере из «Локо» Дмитрия Баринова.
«По переходу к нам не общался с Бариновым. В сборной с ним пересекаемся. Он очень хороший парень. Сразу поймали между собой контакт, общаемся в расположении национальной команды. Ещe и как футболист он хороший.
Не знаю, какой движ там вокруг перехода, но Баринов усилил бы любую команду. Я был бы рад его увидеть у нас», – сказал Кисляк.
- Рыночная стоимость Баринова – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне капитан «Локо» забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.
- У него истекает контракт с клубом через полгода.
Источник: «Советский спорт»