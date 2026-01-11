Новая информация о финансовой ситуации в «Ростове»

Защитник «Ростова» Илья Вахания сообщил, как обстоят дела с долгами клуба. Их нет.

Сообщалось, что задолженность клуба достигла 4-5 миллиардов рублей.

Из-за этого ростовчане рискуют не доиграть сезон-2025/26.

Гендиректор «Ростова» отрицает, что у клуба столь серьезные проблемы.

– Правда, что у клуба нет задержек по зарплате перед футболистами?

– Да, правда.

– Неожиданно?

– Не могу сказать, неожиданно или нет. Все равно не из-за этого в футбол играю и не особо слежу за этим, мне хватает и не ощущаю, что есть какие-то задержки.

– Клуб как-то успокоил, когда пошли вбросы о долгах?

– Да. Руководство все сделало – вот пожалуйста (нет долгов).