Новая информация о финансовой ситуации в «Ростове»

Защитник «Ростова» Илья Вахания сообщил, как обстоят дела с долгами клуба. Их нет.
- Сообщалось, что задолженность клуба достигла 4-5 миллиардов рублей.
- Из-за этого ростовчане рискуют не доиграть сезон-2025/26.
- Гендиректор «Ростова» отрицает, что у клуба столь серьезные проблемы.
– Правда, что у клуба нет задержек по зарплате перед футболистами?
– Да, правда.
– Неожиданно?
– Не могу сказать, неожиданно или нет. Все равно не из-за этого в футбол играю и не особо слежу за этим, мне хватает и не ощущаю, что есть какие-то задержки.
– Клуб как-то успокоил, когда пошли вбросы о долгах?
– Да. Руководство все сделало – вот пожалуйста (нет долгов).
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова