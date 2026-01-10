Червиченко назвал возможные причины ухода Жерсона из «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уходе зенитовца Жерсона в «Крузейро».

Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.

Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.

Хавбек переходит в «Крузейро» за 30-35 миллионов евро с учетом бонусов.

«Зенит» купил Жерсона за серьeзные деньги, а потом продал за не менее серьeзные. Просто бывает иногда, что не заходит страна. Может, он теплолюбивый, может, жена капризничает.

Хорошо, что не потеряли деньги, а он не разлагал коллектив от того, что не хочет играть – для бразильцев такое свойственно. Бывают разные ситуации. Там, где деньги, всегда есть многоходовки и хитросплетения», – сказал Червиченко.