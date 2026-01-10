Форвард «Локо» не употреблял шампанское в Новый год: «Вообще не пью»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков отказался от алкоголя в Новый год.

– Как профессиональный футболист переживает новогодние праздники? С оливье?

– Ну да, оливье, селедка под шубой, чипсы. Шучу. (Улыбается.) Конечно, есть все традиционные салаты, плюс бабуля сделала свои фирменные фаршированные перчики.

– Магомед Адиев ничего не запрещает?

– Нет, мы все уже взрослые – сами должны следить и держать себя в форме. Он может только сказать, чтобы мы не налегали на вредное. Остальное – за нами.

– Шампанское под куранты позволили?

– Я не пью. Вообще. Веду здоровый образ жизни.