Форвард «Локо» не употреблял шампанское в Новый год: «Вообще не пью»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков отказался от алкоголя в Новый год.
– Как профессиональный футболист переживает новогодние праздники? С оливье?
– Ну да, оливье, селедка под шубой, чипсы. Шучу. (Улыбается.) Конечно, есть все традиционные салаты, плюс бабуля сделала свои фирменные фаршированные перчики.
– Магомед Адиев ничего не запрещает?
– Нет, мы все уже взрослые – сами должны следить и держать себя в форме. Он может только сказать, чтобы мы не налегали на вредное. Остальное – за нами.
– Шампанское под куранты позволили?
– Я не пью. Вообще. Веду здоровый образ жизни.
- 21-летний вингер в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 11 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- Срок его аренды самарским клубом рассчитан до конца сезона, контракт Ракова с «Локомотивом» действует до середины 2027 года.
- Сообщалось, что Раков интересен «Спартаку».
Источник: «РБ Спорт»