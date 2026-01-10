«Локомотив» отправил в аренду в «Крылья Советов» травмированного игрока

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков ушел летом в аренду в «Крылья Советов» с травмой.

Об этом сообщил врач самарцев Владимир Хохлов.

– Почему восстановление Ракова затянулось?

– Он получил травму еще до прихода в «Крылья Советов». Вадим чувствовал дискомфорт и боль, которые позволяли ему играть. Но после дополнительное обследование показало, что у него есть стрессовый перелом. Было принято решение не проводить операцию, чтобы всe зажило консервативно.

Мы выдержали все сроки, которые были рекомендованы, но после того, как он снова начал тренироваться, опять возникли боли. Это стало прямым показанием к операции. Мы согласовали этот вопрос с «Локомотивом», которому Раков принадлежит, и прооперировали.