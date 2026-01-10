Кисляк высказался о возможной смене гражданства

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк исключил смену гражданства.
«Готов ли сменить гражданство, если найдутся какие-то корни? Не люблю рассуждать в категориях «если бы да кабы». В любом случае я всю жизнь прожил в России, нигде не был. Меня никуда не отпустят, я русский.
Для меня честь и гордость играть за сборную России», – сказал Кисляк
- 20-летний Кисляк – воспитанник «армейцев».
- Его статистика за главную команду ЦСКА: 69 матчей, 10 голов, 6 ассистов.
- В активе Кисляка 7 матчей за сборную России, гол.
Источник: «Советский спорт»