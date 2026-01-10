Кисляк высказался о возможной смене гражданства

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк исключил смену гражданства.

«Готов ли сменить гражданство, если найдутся какие-то корни? Не люблю рассуждать в категориях «если бы да кабы». В любом случае я всю жизнь прожил в России, нигде не был. Меня никуда не отпустят, я русский.

Для меня честь и гордость играть за сборную России», – сказал Кисляк