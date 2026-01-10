Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок ЦСКА заявил, что ни разу не пробовал алкоголь

10 января, 19:01
29

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк еще не пробовал алкоголь.

«Самое главное в отпуске – не прибавить в весе, наверное, и в целом прийти в хорошем состоянии. Не могу сказать, что я себе что-то запрещаю в отпуске. Кушать много – это нормально. Тем более я молодой растущий организм. И когда попозже прилипать начнет, тогда уже буду думать об этом. А пока что кушаю бабушкину еду.

Можно, наверное, сказать, что нельзя пить алкоголь, но это и так по умолчанию в принципе. Я никогда не пил и не собираюсь пока что. И вам не советую. Ребята все молодые, думаю, тоже не сталкивались с этим еще. Никогда не пробовал, никогда не пил, поэтому для меня это как-то не запрет», – сказал Кисляк.

  • 20-летний Кисляк – воспитанник «армейцев».
  • Его статистика за главную команду ЦСКА: 69 матчей, 10 голов, 6 ассистов.
  • В активе Кисляка 7 матчей за сборную России, гол.

Еще по теме:
Кисляк высказался о возможной смене гражданства 2
Талалаев сравнил Батракова и Кисляка с Месси и Роналду 3
Топ-10 игроков первой части сезона РПЛ по заработанным фолам 6
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a_who
1768063561
Ну да и питается сеном и овсом )
Ответить
prtcs
1768063797
Молодец!
Ответить
NewLife
1768064768
Врач: с Вашим давлением Вам нельзя ни кофе, ни коньяк. Понял, теперь только чай и водка.)
Ответить
Гавроша Седьмой
1768067171
Ну прямо святой! Вопрос - кем он станет дальше?
Ответить
Император 1
1768067811
Поддержу
Ответить
IVANRUS777
1768068113
Красава, что тут сказать. Алкашка-полная хрень! Погубила и губит миллионы. Превращает людей в полных дебилов.
Ответить
Красногорск_Фан
1768069590
Справедливости ради квас и кефир слегка содержат. Как бы не было за зож порицать не будем. Пусть радует своей игрой.
Ответить
erybov1965
1768070417
Да блин, он только недавно дорос до возраста разрешения приобретения алкоголя. Они бы еще вопрос задали в детских академиях.
Ответить
Plyash
1768073862
Кто не курит и не пьёт -- тот здоровеньким умрёт . Аксиома . Жаль парня , столько лет жизни "потеряно" , хи-хи ...
Ответить
slavа0508
1768110324
Ну Стрельцов и алкоголь пробовал и баб . главное то играть . а не балаболить . кто чего и кого ....
Ответить
Главные новости
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
1
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
1
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
Все новости
Все новости
Агент Райана рассказал о переговорах с «Зенитом»
10:55
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 