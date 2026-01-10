Игрок ЦСКА заявил, что ни разу не пробовал алкоголь

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк еще не пробовал алкоголь.

«Самое главное в отпуске – не прибавить в весе, наверное, и в целом прийти в хорошем состоянии. Не могу сказать, что я себе что-то запрещаю в отпуске. Кушать много – это нормально. Тем более я молодой растущий организм. И когда попозже прилипать начнет, тогда уже буду думать об этом. А пока что кушаю бабушкину еду.

Можно, наверное, сказать, что нельзя пить алкоголь, но это и так по умолчанию в принципе. Я никогда не пил и не собираюсь пока что. И вам не советую. Ребята все молодые, думаю, тоже не сталкивались с этим еще. Никогда не пробовал, никогда не пил, поэтому для меня это как-то не запрет», – сказал Кисляк.