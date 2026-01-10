Игрок ЦСКА заявил, что ни разу не пробовал алкоголь

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк еще не пробовал алкоголь.
«Самое главное в отпуске – не прибавить в весе, наверное, и в целом прийти в хорошем состоянии. Не могу сказать, что я себе что-то запрещаю в отпуске. Кушать много – это нормально. Тем более я молодой растущий организм. И когда попозже прилипать начнет, тогда уже буду думать об этом. А пока что кушаю бабушкину еду.
Можно, наверное, сказать, что нельзя пить алкоголь, но это и так по умолчанию в принципе. Я никогда не пил и не собираюсь пока что. И вам не советую. Ребята все молодые, думаю, тоже не сталкивались с этим еще. Никогда не пробовал, никогда не пил, поэтому для меня это как-то не запрет», – сказал Кисляк.
- 20-летний Кисляк – воспитанник «армейцев».
- Его статистика за главную команду ЦСКА: 69 матчей, 10 голов, 6 ассистов.
- В активе Кисляка 7 матчей за сборную России, гол.
Источник: «Советский спорт»