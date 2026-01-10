Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на уход Жерсона из «Зенита»

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, отреагировала на продажу «Зенитом» Жерсона.
«В Петербурге началась чистка. Кто следующий?» – написала Уразбахтина.
- Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
- Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
- Хавбек перешел в «Крузейро» за 30-35 миллионов евро с учетом бонусов.
Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной