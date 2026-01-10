Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на уход Жерсона из «Зенита»

Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на уход Жерсона из «Зенита»

10 января, 20:58
12

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, отреагировала на продажу «Зенитом» Жерсона.

«В Петербурге началась чистка. Кто следующий?» – написала Уразбахтина.

  • Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
  • Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
  • Хавбек перешел в «Крузейро» за 30-35 миллионов евро с учетом бонусов.

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди

Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768068134
Я вот не люблю, по внешности чморить человека, это шляпа полная, но кто сказал, что она сексуальная? Не ну реально, мужики, вы считаете ее сексуальной или красивой?
Ответить
лоист
1768072007
В каком месте этот крокодил стал самым сексуальным?
Ответить
Plyash
1768073068
Зухра не внемлет , что игроку уровня Жерсона неинтересно играть в футбольной тьму-таракани , где , неровен час , можно потерять место в сб.Бразилии . Надо бы ей мозги перезагрузить , но похоже , их там нет .
Ответить
momwig_
1768076585
А кто назначил это самой сексуальной?
Ответить
rash1959
1768077666
она "Самая сексуальная", это от того, что все журналисты её вытрахали?
Ответить
Прокс
1768112570
Какие улицы она в Москва-Швеи подметала???
Ответить
