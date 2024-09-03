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    • Холанд подписался на самую сексуальную спортивную ведущую России

    Холанд подписался на самую сексуальную спортивную ведущую России

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подписался в соцсети на российскую спортивную ведущую Зухру Уразбахтину.

    Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.

    Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.

    • Уразбахтина ранее работала в хоккейных «Ак Барсе», СКА, появлялась в эфире футбольного ЦСКА.
    • Эрлинг – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • В 102 матчах за «Сити» норвежец забил 97 голов, сделал 14 ассистов.

    Фото: соцсети Зухры Уразбахтиной

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2024 15:01
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    Комментарии (16)
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    Янвapь 69
    1725365650
    Она вам не Хухры-Мухры, а Зухра
    Ответить
    FRZZ
    1725366489
    Что-то не похожа на Зухру.
    Ответить
    ilich55
    1725366727
    Всё, пропал Холанд, точнее его бабки..............
    Ответить
    Spartak_forv@
    1725366769
    Джамиля,Зарина,Гюзель,Саида,Хафиза,Зухра,Лейла,Зульфия,Гюльчатай...Гюльчатай!
    Ответить
    andr45
    1725368261
    Ну и рыло
    Ответить
    ...уефан
    1725368933
    ...на нижнем снимке есть сходство с Шерон Стоун...
    Ответить
    NewLife
    1725376926
    Когда я пришел на работу с нарисованными усами, женщины с нарисованными бровями назвали меня дураком))))
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    Fialet
    1725381489
    Какие же тошные губищи. Как жирные опарыши.
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    Mirak92
    1725385208
    Не вижу ничего сексуального в пластмассе
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