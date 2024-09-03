Холанд подписался на самую сексуальную спортивную ведущую России

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подписался в соцсети на российскую спортивную ведущую Зухру Уразбахтину.
Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.
Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.
- Уразбахтина ранее работала в хоккейных «Ак Барсе», СКА, появлялась в эфире футбольного ЦСКА.
- Эрлинг – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
- В 102 матчах за «Сити» норвежец забил 97 голов, сделал 14 ассистов.
Фото: соцсети Зухры Уразбахтиной