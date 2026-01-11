«Зенит» продал бразильца, Джикию гонят из Турции, Жирков вернулся в московский клуб и другие новости

Раскрыт новый клуб Гайча

Новая информация по трансферу Боселли в «Краснодар»

«Антальяспор» хочет избавиться от Джикии – есть реакция агента

«Зенит» сделал предложение по одному из самых быстрых игроков мира

Артига освободился в Африке перед возвращением в РПЛ

Два клуба заинтересованы в Юране

Жирков и Шаронов вошли в штаб московского клуба РПЛ

Захарян близок к уходу из «Сосьедада» – есть комментарий агента

«Зенит» объявил об уходе Жерсона

Определились полуфинальные пары Кубка Африки

Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию