Булыкин посоветовал «Спартаку» учиться у «Зенита»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал трансфер Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».

Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.

Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.

Хавбек перешел в «Крузейро» за 30-35 миллионов евро с учетом бонусов.

«Если футболист сам хотел перейти, то вряд ли его можно удержать. Единственное, что «Зенит», как обычно, хорошо сработал, продал футболиста дороже. Не как «Спартак», который покупает и потом бесплатно отдаeт. Конечно, можно смотреть, сколько потратили на зарплату, на агентов, но это уже нюансы. Самое главное, что не потеряли. В этом плане, конечно, «Зениту» можно поаплодировать.

Я изначально, когда он переходил в «Зенит», слышал информацию, что он хотел в другой клуб. Если футболист хочет перейти, то надо его отпускать, потому что толку от него будет не так много, как хотелось бы», – сказал Булыкин.