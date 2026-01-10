Реакция Радимова на уход Жерсона из «Зенита»

Бывший зенитовец Владислав Радимов прокомментировал уход полузащитника Жерсона в «Крузейро».

Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.

Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.

Хавбек перешел в «Крузейро» за 30-35 миллионов евро с учетом бонусов.

«Жерсон уходит. Так тому и быть. Да, были травмы, была усталость. Игрока пытались подвести к форме.

Но насильно мил не будешь. Идти своей дорогой, вернуть плюс-минус те же деньги – оптимальный вариант и для «Зенита», и для Жерсона. Такое часто встречается в жизни. Не твоя команда, не твой игрок. Такое бывает», – сказал Радимов.