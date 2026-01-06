Червиченко – о Карседо: «Очередной психопат в «Спартаке»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически отнесся к назначению Хуана Карседо главным тренером красно-белых.
«Скептицизма от назначения Карседо в «Спартак» больше, чем оптимизма. Не было никаких предпосылок для этого. Выигрывать что-то на маленьком Кипре – это ещe ничего не значит.
Судя по всему, человек эмоциональный, как Эмери или Станкович. То есть очередной психопат в «Спартаке», что точно не добавляет размеренности и рассудительности.
Лично для меня эта история напоминает разграбление Латинской Америке испанскими конкистадорами. Тут будет разграбление «Спартака» испанским дуэтом. Это больше тренер не для «Спартака», а для Кахигао, чтобы ему было удобнее рвать на части бюджет», – сказал Червиченко.
- Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
- Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году помощником у Унаи Эмери.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
Источник: «Чемпионат»