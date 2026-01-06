Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Червиченко – о Карседо: «Очередной психопат в «Спартаке»

6 января, 15:26
17

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически отнесся к назначению Хуана Карседо главным тренером красно-белых.

«Скептицизма от назначения Карседо в «Спартак» больше, чем оптимизма. Не было никаких предпосылок для этого. Выигрывать что-то на маленьком Кипре – это ещe ничего не значит.

Судя по всему, человек эмоциональный, как Эмери или Станкович. То есть очередной психопат в «Спартаке», что точно не добавляет размеренности и рассудительности.

Лично для меня эта история напоминает разграбление Латинской Америке испанскими конкистадорами. Тут будет разграбление «Спартака» испанским дуэтом. Это больше тренер не для «Спартака», а для Кахигао, чтобы ему было удобнее рвать на части бюджет», – сказал Червиченко.

  • Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  • Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году помощником у Унаи Эмери.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Еще по теме:
Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак» 12
Парфенов высказался о назначении Карседо в «Спартак» 1
Смородская – о Карседо: «Его работа в чемпионате Кипра — просто курам на смех» 9
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Червиченко Андрей Кахигао Франсис
Рекомендуем
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1767709062
Нет, чтобы весь российский футбол снова стебался над спартаком.
Ответить
алдан2014
1767709123
А кому интересно твое мнение?
Ответить
NewLife
1767710947
Возня опарышей в навозе, а Бомбардир публикует, совсем нечистоплотный(((
Ответить
andr45
1767712409
ЧЕРНЫШОВ О ЧЕРВИЧЕНКО «Я предложили Червиченко Вагнера Лав, игравшего еще в Бразилии, за два миллиона. Андрей Владимирович при мне перезвонил Федуну: «Есть игрок за три с половиной».
Ответить
Спартач80
1767713105
Мразоты, болеющие за Зенит, снова оскорбляют Спартак, а потом плачут, что ненавидят их Зенит...
Ответить
Владимир-Тихонов-vkontakt
1767717313
Как вы надоели каркающие
Ответить
шахта Заполярная
1767717509
О, очередная гнида вылезла.
Ответить
k611
1767717700
Надоело это злобное бульканье. Не спрашивайте у него не чего. Вектор его рассуждений один и тот же. Вечная обиженка...
Ответить
Прокс
1767722752
Правильно червь,грызи своих пиггинаторов!!!!
Ответить
optivist sidorov
1767859097
Вот сейчас никто не сможет однозначно сказать какой тренер нужен Спартаку. Даже Гвардиола не сможет ничего сделать в Спартаке. Потому шта эти супер супер тренеры приходят и покупают своих игроков, а не то что им оставляют предшественники Понимаете игроков которые соответствуют их тактике. А Червиченко ***муд... к***знатный. Сам начал развал того Спартака, а сегодня тявкает на всех и вся!!!
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Все новости
Все новости
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»
Вчера, 18:00
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 