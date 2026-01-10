Реакция болельщиков «Зенита» на уход Жерсона

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на уход Жерсона в «Крузейро».

«Что тут скажешь.

Малость позавидуем бате Жерсона: мужчина с апреля 2025-го года умудрился трижды получить компенсацию за подписание контракта с его сыном. Морально-этические соображения и семейные ценности трогать не будем, их дело, но ему явно стоит открыть какие-то курсы по финансовой грамотности в интернете. Всей «Кафешкой» первые бы записались.

Понятно, что «Зенит» отчасти стал жертвой обстоятельств: на Жерсона и его отца вышли в момент, когда Вендел с чемоданами уехал в «Ботафого». Да и после срыва трансфера «Зенит» был настроен грозу «Стеллы Артуа» куда-то пристроить. В итоге, правда, получился контракт до 2029-го года. Дедушка Гегель со своими книжками тут на три буквы сходил.

«Зенит» решил головную боль с размещением всех на поле – смотря на игру Педро, Вендела и компании Жерсон был не особо нужен. Плюс не исключаем, что «Зенит» освоит бюджет на атакующего полузащитника, фамилии много звучали в прессе. Правда, что делать, если Вендел загрустит без человека со схожим образом жизни, пока загадка.

С учетом, что клуб по факту решил вопрос без финансовых потерь, будем считать, что отделались легким испугом. Именно по этой причине и провалом трансфер не назвать – чай не бесплатно, как Тео Бонгонда какой-нибудь.

Но это уже же не просто звоночек, а фактически колокольный звон – схема с трансферами через входящие сообщения в мессенджерах не работает.

Да, после 2022 года выстраивать какую-то систему сложно – рынок сильно ограничен, финансы тоже не растут. Но прошло уже почти четыре года – а мы все так же по большей части занимаемся шоппингом по рекомендациям вместо хоть какой-то попытки выстроить худо-бедно работающую схему приобретения НУЖНЫХ игроков в НУЖНОЕ время.

Пора бы уже с этим что-то сделать», – написали фанаты.