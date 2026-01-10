Введите ваш ник на сайте
Реакция болельщиков «Зенита» на уход Жерсона

10 января, 18:20
3

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на уход Жерсона в «Крузейро».

«Что тут скажешь.

Малость позавидуем бате Жерсона: мужчина с апреля 2025-го года умудрился трижды получить компенсацию за подписание контракта с его сыном. Морально-этические соображения и семейные ценности трогать не будем, их дело, но ему явно стоит открыть какие-то курсы по финансовой грамотности в интернете. Всей «Кафешкой» первые бы записались.

Понятно, что «Зенит» отчасти стал жертвой обстоятельств: на Жерсона и его отца вышли в момент, когда Вендел с чемоданами уехал в «Ботафого». Да и после срыва трансфера «Зенит» был настроен грозу «Стеллы Артуа» куда-то пристроить. В итоге, правда, получился контракт до 2029-го года. Дедушка Гегель со своими книжками тут на три буквы сходил.

«Зенит» решил головную боль с размещением всех на поле – смотря на игру Педро, Вендела и компании Жерсон был не особо нужен. Плюс не исключаем, что «Зенит» освоит бюджет на атакующего полузащитника, фамилии много звучали в прессе. Правда, что делать, если Вендел загрустит без человека со схожим образом жизни, пока загадка.

С учетом, что клуб по факту решил вопрос без финансовых потерь, будем считать, что отделались легким испугом. Именно по этой причине и провалом трансфер не назвать – чай не бесплатно, как Тео Бонгонда какой-нибудь.

Но это уже же не просто звоночек, а фактически колокольный звон – схема с трансферами через входящие сообщения в мессенджерах не работает.

Да, после 2022 года выстраивать какую-то систему сложно – рынок сильно ограничен, финансы тоже не растут. Но прошло уже почти четыре года – а мы все так же по большей части занимаемся шоппингом по рекомендациям вместо хоть какой-то попытки выстроить худо-бедно работающую схему приобретения НУЖНЫХ игроков в НУЖНОЕ время.

Пора бы уже с этим что-то сделать», – написали фанаты.

  • Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
  • Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
  • Хавбек перешел в «Крузейро» за 30-35 миллионов евро с учетом бонусов.

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон
Император Бомжей
1768059852
Парни из Бомбардира Хорош эту срань постить Они никто!))) Вы бы еще новости с форумов футбольных, постили Я вам больше скажу Тут более четкие мнения, на счет его ухода Постите их Кафешка, это шляпа
Ответить
andr45
1768063382
«решил вопрос без финансовых потерь» 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) млн.евро для «Zénite» это же не деньги)
Ответить
FCSpartakM
1768069747
"Понятно, что «Зенит» отчасти стал жертвой обстоятельств: на Жерсона и его отца вышли в момент, когда Вендел с чемоданами уехал в «Ботафого».- у вас кандидатов больше не было или вы решили не думать и вложить бабки, а вдруг раз дорогой, то прокатит? "С учетом, что клуб по факту решил вопрос без финансовых потерь" - по факту кого? внутренних надежд, что нас не нагрели в очередной раз? Даже по новой инфе, что батя освоил только 3 мульта комиссии, то даже в таких реалиях трансфер не отбивается. Отсюда, какой бюджет решили освоить? Это как кредит отдать.
Ответить
