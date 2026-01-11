Баринов не сомневается, что в ближайшие дни покинет «Локо»

Переговоры «Локомотива» и ЦСКА по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова продолжаются.
«Переговоры между клубами продолжаются почти безостановочно – стороны хотят договориться как можно скорее. С финальной стоимостью сделки пока не определились, но в позитивном исходе уверены и ЦСКА, и представители Баринова.
О возможной потере капитанской повязки Дмитрий даже не думает – убежден в неизбежности трансфера», – написал источник.
- Рыночная стоимость Баринова – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне капитан «Локо» забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.
- У него истекает контракт с клубом через полгода.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»