Баринов не сомневается, что в ближайшие дни покинет «Локо»

Переговоры «Локомотива» и ЦСКА по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова продолжаются.

«Переговоры между клубами продолжаются почти безостановочно – стороны хотят договориться как можно скорее. С финальной стоимостью сделки пока не определились, но в позитивном исходе уверены и ЦСКА, и представители Баринова.

О возможной потере капитанской повязки Дмитрий даже не думает – убежден в неизбежности трансфера», – написал источник.