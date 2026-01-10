Реакция Вахании на новость о закрытии «Ростова»

Защитник «Ростова» Илья Вахания успокоил болельщиков. Клуб не закрывают.

Сообщалось, что задолженность клуба достигла 4-5 миллиардов рублей.

Из-за этого ростовчане рискуют не доиграть сезон-2025/26.

Гендиректор «Ростова» отрицает, что у клуба столь серьезные проблемы.

– В конце года были новости о том, что «Ростов» может сняться с чемпионата. Как реагировали на это?

– Каждые полгода такие новости читаем. Пытаемся не обращать на них внимания. Как мы видим, клуб существует и все нормально.

– То есть с финансами у футболистов проблем нет?

– У меня нет, все хорошо.