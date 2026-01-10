Песьяков назвал клуб РПЛ, в котором ждет Карпина

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал тренерскую карьеру Валерия Карпина.

17 ноября Валерий Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.

При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.

Статистика тренера: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

– Уход Карпина из «Динамо» для был очень неожиданным. Прежде всего, у него не получился результат. По нему и судят, особенно главного тренера. Но почему такой результат, не знаю, я же не внутри нахожусь.

– Сейчас главным тренером «Спартака» стал Хуан Карседо. Но ранее много говорилось, что симбиоз Карпина со «Спартаком» был бы хорошим. Вы как считаете?

– Мне казалось, что Карпин и «Динамо» – идеальный симбиоз. Там и хороший подбор игроков. Но это мое дилетантское мнение. Мы можем только гадать. Но я, честно говоря, думал и верил, что у Валерия Георгиевича там все получится. Но получилось так, как получилось.

– Вы ждете его еще когда-нибудь в «Спартаке»?

– Конечно! И не только в «Спартаке» – вообще в нашем чемпионате.