Газзаев отреагировал на приглашение Жиркова и Шаронова в «Динамо»

Валерий Газзаев поделился мнением об изменениях в тренерском штабе «Динамо».

Московский клуб объявил о начале сотрудничества с Юрием Жирковым и Романом Шароновым.

Они стали помощниками главного тренера Ролана Гусева.

Также в штаб вошел тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда.

«У Жиркова была блестящая карьера большого футболиста. Знаю, что потом он учился в высшей школе тренеров, как и Шаронов. Теперь Гусев пригласил их в свой штаб.

Он взял людей, которые ему помогут, я в этом не сомневаюсь. Очень колоритные люди. Жирков и Гусев вместе побеждали и добивались больших результатов, думаю, что это очень важно.

Единство тренерского штаба вообще очень важный момент, когда строится команда», – сказал Газзаев.