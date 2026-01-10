Газзаев отреагировал на приглашение Жиркова и Шаронова в «Динамо»

Валерий Газзаев поделился мнением об изменениях в тренерском штабе «Динамо».
- Московский клуб объявил о начале сотрудничества с Юрием Жирковым и Романом Шароновым.
- Они стали помощниками главного тренера Ролана Гусева.
- Также в штаб вошел тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда.
«У Жиркова была блестящая карьера большого футболиста. Знаю, что потом он учился в высшей школе тренеров, как и Шаронов. Теперь Гусев пригласил их в свой штаб.
Он взял людей, которые ему помогут, я в этом не сомневаюсь. Очень колоритные люди. Жирков и Гусев вместе побеждали и добивались больших результатов, думаю, что это очень важно.
Единство тренерского штаба вообще очень важный момент, когда строится команда», – сказал Газзаев.
Источник: «Матч ТВ»