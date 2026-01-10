Введите ваш ник на сайте
Мнение Юрия Лозы о современном «Спартаке»

10 января, 15:38
3

Певец Юрий Лоза оценил нынешний «Спартак».

«Мы всегда болеем все-таки за конкретных людей, которые представляют тот или иной клуб. Раньше «Спартак» – это были конкретные люди и фамилии. Я был близко знаком с Георгием Ярцевым, с которым мы приятельствовали, был в очень хороших отношениях с Олегом Романцевым. Это все люди моего поколения, с которыми мне было интересно. Мы выезжали с Титовым и Аленичевым играть за ветеранские команды.

Всегда «Спартак» у меня ассоциировался с какими-то конкретными людьми, а сейчас такого нет. «Спартак» ныне это просто название коллектива, в котором могут быть собраны кто угодно и откуда угодно. В свое время Романцев собрал команду, которая успешно играла в Лиге чемпионов, и там не было ни одного легионера.

В «Спартаке» должны играть наши и тогда за клуб будет приятнее болеть. А сейчас не сказал бы, что «Спартак» – это наши. Они взяли опять не нашего тренера…

Я все никак не пойму: раньше «Спартак» считался народной командой, это были наши трудовые резервы. А сейчас что в «Спартаке» народного? Мы все слышим, кого нанимают и покупают в команду. Ну, что это такое, ребят?

Купили этого иностранца – стали чуть лучше бегать, купили того – стали лучше забивать, но это же не говорит, что это «Спартак». Это просто приглашенные люди, которых клуб нанял работать.

«Спартаку» надо доверять своим воспитанникам. Раньше у Романцева была своя концепция, был свой спартаковский футбол: короткий пас, игроки, получая мяч, искали сразу с кем бы отыграться. А сейчас «Спартак» играет в абсолютно разный футбол: каждый тренер навязывает свою тактику, а так как их было много, получается, что команда играет во все тактики сразу», – сказал Лоза.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • На днях команду возглавил испанец Хуан Карлос Карседо.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

trener7
1768061438
А твоё мнение кто-то спрашивал?
Ответить
oyabun
1768063173
Впаривай лучше про плоскую землю дальше. Мы ведь тоже можем спросить "Юрий Лоза, раньше сочинял и пел прекрасные песни. Куда всё это делось?". Отвечать надо за свою жизнь, а не лезть со своими вопросами и советами в совершенно другую область.
Ответить
...уефан
1768063199
...Юрий, оставайтесь на линии, мы соединяем вас для конференции с Орловым, Ловчевым и Пономаревым...
Ответить
Все новости
