Мнение Юрия Лозы о современном «Спартаке»

Певец Юрий Лоза оценил нынешний «Спартак».

«Мы всегда болеем все-таки за конкретных людей, которые представляют тот или иной клуб. Раньше «Спартак» – это были конкретные люди и фамилии. Я был близко знаком с Георгием Ярцевым, с которым мы приятельствовали, был в очень хороших отношениях с Олегом Романцевым. Это все люди моего поколения, с которыми мне было интересно. Мы выезжали с Титовым и Аленичевым играть за ветеранские команды.

Всегда «Спартак» у меня ассоциировался с какими-то конкретными людьми, а сейчас такого нет. «Спартак» ныне это просто название коллектива, в котором могут быть собраны кто угодно и откуда угодно. В свое время Романцев собрал команду, которая успешно играла в Лиге чемпионов, и там не было ни одного легионера.

В «Спартаке» должны играть наши и тогда за клуб будет приятнее болеть. А сейчас не сказал бы, что «Спартак» – это наши. Они взяли опять не нашего тренера…

Я все никак не пойму: раньше «Спартак» считался народной командой, это были наши трудовые резервы. А сейчас что в «Спартаке» народного? Мы все слышим, кого нанимают и покупают в команду. Ну, что это такое, ребят?

Купили этого иностранца – стали чуть лучше бегать, купили того – стали лучше забивать, но это же не говорит, что это «Спартак». Это просто приглашенные люди, которых клуб нанял работать.

«Спартаку» надо доверять своим воспитанникам. Раньше у Романцева была своя концепция, был свой спартаковский футбол: короткий пас, игроки, получая мяч, искали сразу с кем бы отыграться. А сейчас «Спартак» играет в абсолютно разный футбол: каждый тренер навязывает свою тактику, а так как их было много, получается, что команда играет во все тактики сразу», – сказал Лоза.