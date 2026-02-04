Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Названо имя следующего новичка ЦСКА: «Это уже решенный вопрос»

Названо имя следующего новичка ЦСКА: «Это уже решенный вопрос»

Вчера, 23:44
5

Известный футбольный агент Паулу Барбоза подтвердил, что ЦСКА усилится защитником «Спортинга» Матеусом Рейсом.

«Трудно сказать, когда точно объявят о трансфере Матеуса Рейса в ЦСКА, но это уже решенный вопрос. Насколько я знаю, игрок и российский клуб уже обо всем договорились , остались только нюансы между клубами.

Думаю, совсем скоро все состоится официально. Это хороший трансфер, ЦСКА приобретает игрока, который даст результат сразу же – долго адаптироваться ему не придется.

К тому же в ЦСКА сейчас есть и другие бразильцы, ему должно быть там комфортно», – сказал Барбоза.

  • Ожидается, что Рейс перейдет в ЦСКА на правах свободного агента.
  • Ему пообещали зарплату более 4 миллионов евро в год.
  • В этом сезоне защитник сделал 2 ассиста в 20 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спортинг ЦСКА Рейс Матеус
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1770239696
А что еще Рейс Лиссабон-Москва существует? Гыгыгы.
Ответить
Таврида
1770240457
Играть головой не умеет, выигрывает чуть больше половины единоборств в защите, постоянно удаляется, изначально - вообще левый защитник. Неравноценная замена Дивееву, посмотрим как его Челестини в игру встроит.
Ответить
рылы
1770256114
на президента бенфики завели уголовное за то, что принял платёж от локо, светит от 1 до 5 лет. деньги прокуратурой были высланы обратно в черкизово. короче, именно из португалии игрока забрать сложно, они не станут вести с нами дела из-за этого случая. даже для зенита оказалось невозможным забрать салазара, потому что брага резко дала заднюю, несмотря на то, что игрок больше недели был в нашем расположении. как кони собираются вытаскивать оттуда этого рейса - очень даже интересно. через посредников из турции? так прокуратура всё равно будет копать, проверять назначение платёжек. если игрок уходит, затем всплывает в цска, а на счетах спортинга вдруг появляются деньги, соответствующие его стоимости (пусть даже полученные из турции) - прокурор быстро сложит 2+2 и выдвинет обвинение президенту спортинга, чтобы руй кошта из бенфики не скучал один на нарах.
Ответить
zigbert
1770273700
Португальская речь в клубах давно стала для нас привычной.
Ответить
