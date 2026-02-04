Названо имя следующего новичка ЦСКА: «Это уже решенный вопрос»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза подтвердил, что ЦСКА усилится защитником «Спортинга» Матеусом Рейсом.
«Трудно сказать, когда точно объявят о трансфере Матеуса Рейса в ЦСКА, но это уже решенный вопрос. Насколько я знаю, игрок и российский клуб уже обо всем договорились , остались только нюансы между клубами.
Думаю, совсем скоро все состоится официально. Это хороший трансфер, ЦСКА приобретает игрока, который даст результат сразу же – долго адаптироваться ему не придется.
К тому же в ЦСКА сейчас есть и другие бразильцы, ему должно быть там комфортно», – сказал Барбоза.
- Ожидается, что Рейс перейдет в ЦСКА на правах свободного агента.
- Ему пообещали зарплату более 4 миллионов евро в год.
- В этом сезоне защитник сделал 2 ассиста в 20 матчах.
Источник: «РБ Спорт»