Названо имя следующего новичка ЦСКА: «Это уже решенный вопрос»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза подтвердил, что ЦСКА усилится защитником «Спортинга» Матеусом Рейсом.

«Трудно сказать, когда точно объявят о трансфере Матеуса Рейса в ЦСКА, но это уже решенный вопрос. Насколько я знаю, игрок и российский клуб уже обо всем договорились , остались только нюансы между клубами.

Думаю, совсем скоро все состоится официально. Это хороший трансфер, ЦСКА приобретает игрока, который даст результат сразу же – долго адаптироваться ему не придется.

К тому же в ЦСКА сейчас есть и другие бразильцы, ему должно быть там комфортно», – сказал Барбоза.