Игрок «Краснодара» перейдет в московский клуб

Вингер «Краснодара» Арсен Ревазов бесплатно перейдет в «Торпедо».
Он подпишет пятилетний контракт с черно-белыми, при этом у «быков» остается право обратного выкупа футболиста.
18-летний Ревазов в этом сезоне 1 раз попал в запас «Краснодара» на матч, но на поле не вышел.
- В системе «быков» вингер находится с осени 2022 года. Всего в ЮФЛ и МФЛ он провел 60 матчей, забил 24 гола, сделал 25 ассистов.
- В декабре Ревазов проходил просмотр в сербском ИМТ, но в итоге продолжит карьеру в российской Первой лиге.