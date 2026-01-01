Игрок «Краснодара» перейдет в московский клуб

Вингер «Краснодара» Арсен Ревазов бесплатно перейдет в «Торпедо».

Он подпишет пятилетний контракт с черно-белыми, при этом у «быков» остается право обратного выкупа футболиста.

18-летний Ревазов в этом сезоне 1 раз попал в запас «Краснодара» на матч, но на поле не вышел.