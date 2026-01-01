Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой

Вратарь Даниил Лукин и полузащитник Иван Сорокин из молодежной команды «Спартака» отправятся на зимние сборы вместе с основным составом.
Также тренерский и медицинский штабы красно-белых еще не приняли решение по хавбеку Максиму Лайкину. Он полностью восстановился после травмы, однако его участие в сборах с первой командой пока остается под вопросом.
«Спартак» предварительно запланировал проведение 6 товарищеских матчей на зимних сборах. После назначения нового главного тренера количество игр может измениться по его желанию.
- «Спартак» выйдет из отпуска 12 января.
- После прохождения углубленного медицинского обследования и тестов команда 15 января вылетит в ОАЭ. Клуб проведет в Дубае три сбора: с 15 по 21 января, с 27 января по 7 февраля и с 12 по 28 февраля.
Источник: Metaratings.ru