Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой

Вратарь Даниил Лукин и полузащитник Иван Сорокин из молодежной команды «Спартака» отправятся на зимние сборы вместе с основным составом.

Также тренерский и медицинский штабы красно-белых еще не приняли решение по хавбеку Максиму Лайкину. Он полностью восстановился после травмы, однако его участие в сборах с первой командой пока остается под вопросом.

«Спартак» предварительно запланировал проведение 6 товарищеских матчей на зимних сборах. После назначения нового главного тренера количество игр может измениться по его желанию.