Глушаков заявил, что «Спартак» мог бы выиграть 5 чемпионств за последние 10 лет

Экс-хавбек «Спартака» Денис Глушаков считает, что красно-белые могли бы выиграть чемпионат России 5 раз, если бы сохранили состав после завоевания золота в сезоне-2016/17.

– В 2026 году будет девять лет с последнего чемпионства «Спартака».

– Это было прекрасное время. Только сейчас «Спартак» ничего не может выиграть.

– Считаете ли вы, что ваш «Спартак» образца сезона-2016/17 был бы выше в таблице сегодня, чем нынешний?

– Конечно, мы бы разорвали всех сейчас в РПЛ. [Улыбается]. Тот «Спартак» был самым сильным со времен Романцева – против состава Олега Ивановича нам было бы тяжело тягаться, а за последние девять лет и близко нет ни одной команды, которая могла бы составить нам сопротивление.

У нас была сплоченность, стиль игры, все верили друг в друга. Мы бы выиграли пять чемпионств точно, если бы сохранили тот состав.