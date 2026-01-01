Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков заявил, что «Спартак» мог бы выиграть 5 чемпионств за последние 10 лет

Глушаков заявил, что «Спартак» мог бы выиграть 5 чемпионств за последние 10 лет

1 января, 21:16
11

Экс-хавбек «Спартака» Денис Глушаков считает, что красно-белые могли бы выиграть чемпионат России 5 раз, если бы сохранили состав после завоевания золота в сезоне-2016/17.

– В 2026 году будет девять лет с последнего чемпионства «Спартака».

– Это было прекрасное время. Только сейчас «Спартак» ничего не может выиграть.

– Считаете ли вы, что ваш «Спартак» образца сезона-2016/17 был бы выше в таблице сегодня, чем нынешний?

– Конечно, мы бы разорвали всех сейчас в РПЛ. [Улыбается]. Тот «Спартак» был самым сильным со времен Романцева – против состава Олега Ивановича нам было бы тяжело тягаться, а за последние девять лет и близко нет ни одной команды, которая могла бы составить нам сопротивление.

У нас была сплоченность, стиль игры, все верили друг в друга. Мы бы выиграли пять чемпионств точно, если бы сохранили тот состав.

  • После победы в сезоне-2016/17 лучшим результатом для «Спартака» в чемпионатах России было 2-е место в сезоне-2020/21.
  • В текущем сезоне команда занимает 6-е место с 29 очками после 18 туров.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1767292964
Если бы у бабки был....
Ответить
Цугундeр
1767294140
Пуся на самогоне..)
Ответить
PravdinTV--google
1767294716
Одно чемпионство и кубок России точно по твоей вине Спартак упустил, шкура продажная
Ответить
рылы
1767307386
это не спартаг тогда был сильным - а цска и зенит были слабыми, в момент перестройки. так сложились обстоятельства. например, у нас ушёл халк перед началом сезона. просто хрякам фартануло.
Ответить
zigbert
1767333757
А кто виноват что эта сплочённость пропала? Сам немало приложил усилий для этого.
Ответить
boris63
1767335022
Надо меньше пить, что бы всякая чушь в голову не лезла.
Ответить
suchi-69
1767338900
Свиноту после НГ попёрло с устатку
Ответить
Plyash
1767340038
Мечтать не вредно , особенно после принятия "волшебного напитка" образца 2017 года . Дениска знает , Дениска помнит ...
Ответить
subbotaspartak
1767341090
А почему не выиграли? А потому что не захотели...
Ответить
Cleaner
1767347739
Спартак мог бы выиграть 5 чемпионств за последние 10 лет??? Глушаков, КОНЧАЙ БУХАТЬ!!!...)))
Ответить
