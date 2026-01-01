Отец Жерсона рассказал о переговорах с «Крузейро»

Маркао, отец полузащитника «Зенита» Жерсона, подтвердил переговоры игрока с «Крузейро».
«Диалог идет хорошо. Проект «Крузейро» очень хорош для Жерсона. Он интересен многим бразильским клубам.
Я поговорил с владельцем «Крузейро». Очень искренний парень. У нас есть проект по подготовке к чемпионату мира. С оптимизмом смотрю на этот проект.
Но все зависит от «Зенита». Если что-то и произойдет, то по решению «Зенита», – сказал папа игрока.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел 15 матчей за «Зенит», забил 2 гола.
- Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2030 года.
- Жерсон пришел в «Зенит» летом из «Фламенго».
Источник: Itatiaia Esporte