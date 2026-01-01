«Спартак» приостановил переговоры по трансферам

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поставил на паузу финальное решение по потенциальным новичкам команды.

Он перенес ряд встреч с представителями футболистов, мотивируя это необходимостью завершить работу по новому главному тренеру команды.

Сообщается, что переход форварда «Динамо» Ульви Бабаева в зимнее трансферное окно маловероятен.

Ранее Кахигао провел встречу с представителями защитника «Балтики» Владислава Сауся. Кроме того, «Спартаку» предлагали подписать вингера «Локомотива» Вадима Ракова.

Основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» является Хуан Карседо. Последние два с половиной года испанец возглавлял кипрский «Пафос».