«Спартак» приостановил переговоры по трансферам

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поставил на паузу финальное решение по потенциальным новичкам команды.
Он перенес ряд встреч с представителями футболистов, мотивируя это необходимостью завершить работу по новому главному тренеру команды.
Сообщается, что переход форварда «Динамо» Ульви Бабаева в зимнее трансферное окно маловероятен.
Ранее Кахигао провел встречу с представителями защитника «Балтики» Владислава Сауся. Кроме того, «Спартаку» предлагали подписать вингера «Локомотива» Вадима Ракова.
Основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» является Хуан Карседо. Последние два с половиной года испанец возглавлял кипрский «Пафос».
- С 11 ноября Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
Источник: Metaratings.ru